Военный эксперт: Ка-52 "Аллигатор" – один из лучших ударных вертолетов

Минобороны купит еще 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил непревзойденную маневренность "Аллигатора" и его способность наносить удары по любым целям.

Минобороны РФ купит еще 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов", – сказал Борисов журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край).

По словам Борисова, контракт будет подписан в рамках реализации новой Государственной программы вооружения 2018-2027.

Минобороны закажет вертолеты новой модификации. Как отметил Борисов, для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того, вертолет получит улучшенную оптическую прицельную систему. Замминистра сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил непревзойденную маневренность "Аллигатора" и его способность наносить удары по любым целям.

"Это очень хороший ударный вертолет, он способен наносить удары по бронированной технике, танкам, по живой силе противника. У вертолета на вооружении есть сверхзвуковые ракеты "Вихрь", есть 30-миллиметровые пушки. Ка-52 "Аллигатор" может летать на высоких скоростях, он очень маневренный – такого вертолета нет ни у одной страны мира. Это один из лучших ударных вертолетов на сегодняшний день", – сказал Виктор Литовкин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.