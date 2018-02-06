РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Польский публицист: на Украине любят Бандеру? Пусть распрощаются с Шенгеном

12:5806.02.2018
(обновлено: 12:59 06.02.2018)
02881
© AP Photo / Efrem LukatskyАктивисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в КиевеАктивисты националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На Украине проходят массовые протесты против принятия сеймом Польши закона о запрете идеологии УПА*. Свою оценку этих протестов в эфире радио высказал польский публицист Януш Недзведски.

Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина"

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей. 10 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: в Киеве угрожают Польше восстанием заробитчан? Это "перл"
Варшава регулярно напоминает об антипольской деятельности лидеров Украинской повстанческой армии* (УПА*) Степана Бандеры и Романа Шухевича. Украинцам тоже есть что вспомнить, считает Кузьмук. 

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это "пятый украинский фронт" пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", – заявил экс-министр.

На минувшей неделе сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии УПА* и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. На Украине этот документ называют необъективным и неприемлемым.

Заявление украинского экс-министра прокомментировал для Sputnik Polska польский публицист, член партии Zmiana Януш Недзведски.

"Подобные высказывания только подтверждают тот факт, что закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии необходим и его следовало принять уже давно. Как оказалось, на Украине не просто разрешено пропагандировать эту идеологию – она постепенно становится государственной идеологией. Польша однозначно должна этому противостоять. Если отношения Польши и Украины должны строиться на взаимном сотрудничестве, уважении и понимании, то точно не может быть и речи о том, что Польша будет толерантно относиться к культу убийц, культу людей, которые ответственны даже не за военные преступления, а за преступления против человечности, массовые убийства гражданского населения", – сказал Януш Недзведски в эфире радио Sputnik. 

В понедельник представители украинской националистической партии "Свобода" и других радикальных организаций организовали пикеты и провели митинг возле посольства Польши в Киеве. Они требовали от президента Польши не подписывать принятый сеймом "антибандеровский" закон. 

Януш Недзведски высказал свою оценку этих протестов.   

"Очень хорошо. Будет намного проще определять людей, которые занимаются "раскруткой" бандеровской идеологии на Украине. Обращу внимание на то, что закон будет действовать и за пределами Польши, т.е. такие люди могут подвергаться преследованиям вне зависимости от того, где преступление произошло,  в том числе на Украине. Это может потом обернуться для них и привлечением к уголовной ответственности, когда они появятся на территории Польши. Или, как это произошло с главой украинского  Института национальной памяти, будут занесены в польский черный список, что влечет за собой запрет на въезд в Польшу и другие страны Шенгена. Я желаю поэтому удачи активистам партии "Свобода". Пусть они большой толпой придут под посольство Польши. Тогда легче будет установить, кого заносить в польский черный список", – сказал Януш Недзведски. 

 *Экстремистская организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена