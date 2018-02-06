Польский публицист: на Украине любят Бандеру? Пусть распрощаются с Шенгеном

На Украине проходят массовые протесты против принятия сеймом Польши закона о запрете идеологии УПА*. Свою оценку этих протестов в эфире радио высказал польский публицист Януш Недзведски.

Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".

Варшава регулярно напоминает об антипольской деятельности лидеров Украинской повстанческой армии* (УПА*) Степана Бандеры и Романа Шухевича. Украинцам тоже есть что вспомнить, считает Кузьмук.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это "пятый украинский фронт" пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", – заявил экс-министр.

На минувшей неделе сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии УПА* и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. На Украине этот документ называют необъективным и неприемлемым.

Заявление украинского экс-министра прокомментировал для Sputnik Polska польский публицист, член партии Zmiana Януш Недзведски.

"Подобные высказывания только подтверждают тот факт, что закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии необходим и его следовало принять уже давно. Как оказалось, на Украине не просто разрешено пропагандировать эту идеологию – она постепенно становится государственной идеологией. Польша однозначно должна этому противостоять. Если отношения Польши и Украины должны строиться на взаимном сотрудничестве, уважении и понимании, то точно не может быть и речи о том, что Польша будет толерантно относиться к культу убийц, культу людей, которые ответственны даже не за военные преступления, а за преступления против человечности, массовые убийства гражданского населения", – сказал Януш Недзведски в эфире радио Sputnik.

В понедельник представители украинской националистической партии "Свобода" и других радикальных организаций организовали пикеты и провели митинг возле посольства Польши в Киеве. Они требовали от президента Польши не подписывать принятый сеймом "антибандеровский" закон.

Януш Недзведски высказал свою оценку этих протестов.

"Очень хорошо. Будет намного проще определять людей, которые занимаются "раскруткой" бандеровской идеологии на Украине. Обращу внимание на то, что закон будет действовать и за пределами Польши, т.е. такие люди могут подвергаться преследованиям вне зависимости от того, где преступление произошло, в том числе на Украине. Это может потом обернуться для них и привлечением к уголовной ответственности, когда они появятся на территории Польши. Или, как это произошло с главой украинского Института национальной памяти, будут занесены в польский черный список, что влечет за собой запрет на въезд в Польшу и другие страны Шенгена. Я желаю поэтому удачи активистам партии "Свобода". Пусть они большой толпой придут под посольство Польши. Тогда легче будет установить, кого заносить в польский черный список", – сказал Януш Недзведски.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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