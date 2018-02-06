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Политолог: у США остался только один способ вмешаться в сирийский конфликт

11:4306.02.2018
(обновлено: 11:49 06.02.2018)
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© Sputnik / Nour MolhemСпутник посетил фабрику по производству химоружия в АлеппоСпутник посетил фабрику по производству химоружия в Алеппо
© Sputnik / Nour Molhem
Госдеп вновь заявил, что Россия "прикрывает" власти Сирии после химатак. В эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян выразил уверенность в том, что применение химоружия – это провокация против сирийского руководства.

Госдепартамент США вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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"В прошлом месяце госсекретарь (США Рекс Тиллерсон) в Париже обратил внимание на то, что Россия несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленное количество сирийцев, пострадавших от химического оружия с тех пор, как она была вовлечена в ситуацию в Сирии. Прикрывая сирийский режим от ответственности, Россия не выполняет свои обязательства", – говорится в заявлении госдепартамента, поступившем в РИА Новости.

В нем подчеркивается необходимость безоговорочного прекращения использования химоружия всеми сторонами в Сирии.

В заявлении также выражается обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о "применении сирийским режимом хлора против невинных мирных граждан, на сей раз в провинции Идлиб в районе Саракеб".

"Это уже шестая атака, о которой сообщалось за последние 30 дней. Мы призываем мировое сообщество поднять свой голос и использовать все возможности для оказания давления на режим (президента Сирии Башара) Асада и его сторонников с целью прекращения использования химического оружия и привлечения виновных к ответственности", – отмечается в документе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия "безнаказанному" использованию химоружия, заявил, что сирийские власти 22 января якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В Госдепе также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперт: США готовы выдвигать любые небылицы в диалоге по химатакам в Сирии
В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

В эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян выразил уверенность в том, что применение химического оружия – это провокация против сирийского руководства.

"Сирийский президент прекрасно знает, что химическое оружие является единственным способом для США, которые в Сирии уже проиграли, каким-то образом вмешаться в сирийский конфликт. Химическое оружие Асаду применять невыгодно и контрпродуктивно. Если кто-то и применял химоружие, то только сами оппозиционеры, чтобы друг друга потравить и снова привлечь внимание к своим весьма скорбным делам. Когда (бывшего президента США) Барака Обаму принуждали ввести войска в Сирию, он открещивался и пообещал сделать это, только если Асад применит химоружие, прекрасно понимая, что Асад этого делать не будет. Оппозиционеры смекнули и стали организовывать провокации, потому что понимали, что после входа российских ВКС единственный их шанс как-то выжить – это вход американских вооруженных сил", – сказал Геворг Мирзаян.

Он предположил, как дальше будет себя вести Вашингтон. 

"(Постоянный представитель США при ООН) Ники Хейли будет биться в очередной истерике, мол, "из-за России страдают невинные сирийцы". Но я не думаю, что у США получится каким-то образом надавить на нас в ООН по Сирии, потому что американцы находятся в изоляции. Они "слили" своих союзников курдов, и у них очень мало поддержки на сирийском фронте. Там работаем мы, турки, иранцы. И я не думаю, что американцам удастся нас своей "прекрасной" риторикой к чему-то принудить", – отметил Геворг Мирзаян.

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pockutny.anatoly
Браво,Геворг!!
13:18
06.02.2018
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mr.inferno2016
Что можно ожидать от преступного режима Вашингтона.
13:56
06.02.2018
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