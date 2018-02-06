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Эксперт о рекордном падении индекса Dow Jones: это только первый звонок

11:1606.02.2018
(обновлено: 12:34 06.02.2018)
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© AP Photo / Richard DrewТабло с индексом Доу Джонса на Нью-йоркской фондовой бирже, СШАТабло с индексом Доу Джонса на Нью-йоркской фондовой бирже, США
© AP Photo / Richard Drew
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение на 1175 пунктов. Эксперт Николай Трошин в эфире радио Sputnik объяснил, с чем это может быть связано.

Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8 – 4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

По предварительным данным бирж, Dow Jones потерял 4,6%, опустившись до 24345,75 пункта, S&P 500 – 4,1%, опустившись до 2648,96 пункта, Nasdaq – 3,78%, до 6967,53 пункта.

Президент США Дональд Трамп пожимает руку Джерому Пауэллу в Белом доме. 2 ноября 2017
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, а по итогам дня – на 1175 пунктов, что является максимумом за всю историю индекса. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

Белый дом не увидел в падении биржевых индексов опасности, вновь назвав американскую экономику крепкой.

Президент США Дональд Трамп "сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно крепкими", говорится в заявлении Белого дома.

Администрация США считает, что снижение фондовых индексов является обычным колебанием рынка, заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах. "Рынки колеблются, но фундаментальные основы нашей экономики очень сильны, и они (рынки) идут в правильном направлении", – сказал Шах.

Эксперт РИСИ  Николай Трошин в эфире радио Sputnik предположил, к чему может привести падение индекса Dow Jones.

"Я думаю, что пока это только первый звонок. Январское ралли заставило говорить о том, что на фондовых рынках опять надуваются пузыри. Но пока можно предположить, что все произойдет в рамках рыночной коррекции, когда излишний пар выйдет с рынка, и он сохранит свою устойчивость. Тем более что в исторической перспективе рынок акций всегда развивается в противофазе с рынком облигаций. И естественное на сегодняшний момент проседание рынка американских казначейских облигаций приводит к тому, что рынок акций тоже начинает сдвигаться вниз. А дело в том, что ФРС все-таки проводит политику по возращению к традиционным методам регулирования, количественное смягчение давно завершено, но тот навес, который оставался на рынке, по-прежнему присутствует. Чтобы его с рынка забрать, нужно выпускать больше облигаций. Если рост ставок останется в пределах ожидаемого на рынке, то никакой катастрофы ожидать не следует", – сказал Николай Трошин.

Он рассказал, от чего будет зависеть развитие ситуации.

"В краткосрочном плане важно будет решение конгресса по поводу финансирования правительства. Как мы помним, предыдущее понижение рейтинга США произошло как раз из-за того, что демократы с республиканцами не могли договориться о повышении потолка госдолга, что ставило под угрозу стабильность финансовой системы. Так что от внутриполитических разборок в Штатах во многом будет зависеть дальнейшее развитие этой негативной динамики на фондовых рынках", – отметил эксперт. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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