"Киев себя загнал в ловушку". Эксперт о визите немецких депутатов в Крым

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Киев возбудил дело из-за визита немецких депутатов в Крым. В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич высказал мнение, что даже украинские прокуроры понимают бессмысленность своих действий.

Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым, сообщили на сайте ведомства. Парламентариев обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию". Им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, в свою очередь, пообещал депутатам "плачевные правовые последствия". Однако парламентарии заверили, что не боятся угроз Киева и планируют посетить полуостров еще раз.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал киевские власти повзрослеть и вместо возбуждения дела против немецких депутатов последовать их примеру.

"Относительно реакции Украины, такое ощущение, что в детском садике собрались дети и на каждую пустышку обижаются и думают, что они главные. Они уже давно и далеко не самые главные. То, что они надуваются как мыльные пузыри, это, прежде всего, дискредитирует их в глазах европейской мировой общественности. Если вы идете в Европу, представители которой приезжают в Крым, то остановитесь, опомнитесь и начинайте работать вместе с европейскими странами на признание Крыма. И давайте будем дружить, налаживать торговые и человеческие отношения", — сказал Фикс в интервью РИА Новости.

Поездка немецких парламентариев в Крым является "особым сигналом" о намерении сотрудничества с Россией, заявил ранее один из членов немецкой делегации, депутат парламента Берлина Увэ Бронзон.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — сказал Бронзон.

"Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: "Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил он.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич прокомментировал недовольство Киева.

"Я думаю, что даже сами украинские прокуроры, которые открыли уголовное дело, понимают бессмысленность подобных действий. Украина сама себя загнала в ловушку, поскольку, отрицая любое сотрудничество с Россией и саму перспективу обсуждения крымской темы, она не имеет пространства для маневра. Поэтому Украина вынуждена принимать меры и демонстрировать международному сообществу свои стремления оградить Крым от визита иностранных делегаций. Хотя на самом деле это никак не поспособствует возвращению Крыма в состав Украины, поскольку вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Украина просто делает информационные популистские шаги, но реальный эффект от них будет очень низкий", — сказал Владислав Гулевич.

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