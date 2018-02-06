Мнение: гуманитарная ситуация в КНДР будет только ухудшаться

В посольстве России рассказали об ухудшении гуманитарной ситуации в КНДР из-за санкций ООН. В эфире радио Sputnik профессор Университета Кунмин Андрей Ланьков предположил, как могут дальше развиваться события.

Гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается из-за введенных санкций ООН, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда", — сказал дипломат журналистам по окончании заседания комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.

"Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование", — добавил Мацегора.

По словам посла, в ходе заседания он представил конкретные предложения относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР.

Среди медицинских проблем в стране Мацегора назвал лечение рака у женщин. В частности, из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование.

В августе прошлого года, после очередных ракетных испытаний Северной Кореи, Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против КНДР. Полное их выполнение на треть сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов.

Резолюция, в частности, предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, замораживание счетов Банка внешней торговли страны и ограничение поставок нефти.

В эфире радио Sputnik профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков предположил, как могут дальше развиваться события.

"Гуманитарная ситуация ухудшается и будет ухудшаться. Но именно ухудшение гуманитарной ситуации во многом и является главной целью организаторов санкций и их сторонников, которые есть не только в США. Ставка делается на то, что ухудшение экономической ситуации, снижение уровня жизни, возможно, даже голод приведет к тому, что в Северной Корее возникнет недовольство. И это недовольство подтолкнет правительство к уступкам по ядерному вопросу. Такова логика любого санкционного режима: сделать жизнь в стране менее удобной и таким образом подтолкнуть к каким-то действиям против правительства и заставить правительство пойти на уступки. В этих условиях я не ожидаю, что даже серьезное ухудшение гуманитарной ситуации в КНДР приведет к каким-либо изменениям в позиции мирового сообщества", — сказал Андрей Ланьков.

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