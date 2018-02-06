Мнение: кампания против ОКР и оправданных спортсменов РФ – политическая

В МОК выступили против восстановления Олимпийского комитета России в правах до конца Игр-2018. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал возможное решение.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Великобритании Адам Пенгилли на сессии МОК выступил против восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Игр-2018 в Пхенчхане.

"Я считаю, что Олимпийский комитет России не должен быть восстановлен в правах до конца Олимпиады. Во-первых, когда спортсмен попадается на допинге, он получает дисквалификацию на четыре года, а не на два с половиной месяца. Во-вторых, в России не признают решения комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида", — заявил Пенгилли.

Исполком МОК 5 декабря по итогам работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида принял решение допустить россиян до Олимпиады в Пхенчхане в нейтральном статусе, а ОКР подвергнуть дисквалификации. При этом в решении МОК отмечается, что ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, и сборная России может пройти под своим флагом на церемонии закрытия.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил уверенность в том, что кампания против российского спорта носит политический характер.

"Это заявление не вызывает удивления, поскольку достаточно логично укладывается в ту антироссийскую политику МОК, которую комитет ведет на протяжении последнего времени. После комментария МОК о решении Спортивного арбитражного суда и отказа без какой-либо мотивировочной части допустить оправданных спортсменов можно с уверенностью сказать, что кампания против российских спортсменов – политическая. И, следовательно, пока она не достигнет тех целей, которые обозначены ее заказчиками, конечно, МОК не будет рассматривать вопрос о реабилитации ОКР. И скорее всего МОК берет курс на продолжение конфронтации с Россией, и в ближайшие месяцы, по всей вероятности, ситуация не претерпит изменений", — сказал Владимир Шаповалов.

Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан, обладатель золота Игр-2014 в эстафете биатлонист Антон Шипулин и еще 30 российских спортсменов подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на недопуск к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, сообщается в релизе CAS.

Подавшие апелляции спортсмены просят CAS отменить решение МОК и разрешить им выступить на Играх в статусе OAR.

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