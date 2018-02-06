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Мнение: кампания против ОКР и оправданных спортсменов РФ – политическая

08:5306.02.2018
(обновлено: 10:30 06.02.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗдание Олимпийского Комитета РоссииЗдание Олимпийского Комитета России
© РИА Новости / Александр Вильф
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В МОК выступили против восстановления Олимпийского комитета России в правах до конца Игр-2018. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал возможное решение.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Великобритании Адам Пенгилли на сессии МОК выступил против восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Игр-2018 в Пхенчхане.

Исполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Политолог: Россия не будет изолироваться от МОК, но и сдаваться не будет
"Я считаю, что Олимпийский комитет России не должен быть восстановлен в правах до конца Олимпиады. Во-первых, когда спортсмен попадается на допинге, он получает дисквалификацию на четыре года, а не на два с половиной месяца. Во-вторых, в России не признают решения комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида", — заявил Пенгилли.

Исполком МОК 5 декабря по итогам работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида принял решение допустить россиян до Олимпиады в Пхенчхане в нейтральном статусе, а ОКР подвергнуть дисквалификации. При этом в решении МОК отмечается, что ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, и сборная России может пройти под своим флагом на церемонии закрытия.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил уверенность в том, что кампания против российского спорта носит политический характер.

"Это заявление не вызывает удивления, поскольку достаточно логично укладывается в ту антироссийскую политику МОК, которую комитет ведет на протяжении последнего времени. После комментария МОК о решении Спортивного арбитражного суда и отказа без какой-либо мотивировочной части допустить оправданных спортсменов можно с уверенностью сказать, что кампания против российских спортсменов – политическая. И, следовательно, пока она не достигнет тех целей, которые обозначены ее заказчиками, конечно, МОК не будет рассматривать вопрос о реабилитации ОКР. И скорее всего МОК берет курс на продолжение конфронтации с Россией, и в ближайшие месяцы, по всей вероятности, ситуация не претерпит изменений", — сказал Владимир Шаповалов.

Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Мнение: МОК пытается заставить Россию "платить и каяться"
Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан, обладатель золота Игр-2014 в эстафете биатлонист Антон Шипулин и еще 30 российских спортсменов подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на недопуск к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, сообщается в релизе CAS.

Подавшие апелляции спортсмены просят CAS отменить решение МОК и разрешить им выступить на Играх в статусе OAR.

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Комментарии
16 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
apanov.dmitry
Насчёт возможно снимут санкции до конца ОИ сомнения-что то не вяжется с делами МОК. Они явно борются не с допингом а со всем российским, и их заявление вообще в духе запада -вы выполняйте нашу прихоть - что бы Россию на ОИ не было видно, не дай бог флаг появится- тогда ужас - сдесь русский дух, сдесь русью пахнет!
09:14
06.02.2018
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Сергей Серебренников
"ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, и сборная России может пройти под своим флагом на церемонии закрытия."
Оставили пути отступления, политика политикой, а теплые места терять не хочется, да и жизнь одна. Чуствуют, что хрустит под ними табуретка. Вот и суд проиграли и док. база скомпроментирована. Да и блогеры, надсмеявшиеся над ценностями России в ДТП погибают сразу-же, вот ведь беда.
09:27
06.02.2018
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