Мнение: кампания против ОКР и оправданных спортсменов РФ – политическая

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Великобритании Адам Пенгилли на сессии МОК выступил против восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Игр-2018 в Пхенчхане.
Исполком МОК 5 декабря по итогам работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида принял решение допустить россиян до Олимпиады в Пхенчхане в нейтральном статусе, а ОКР подвергнуть дисквалификации. При этом в решении МОК отмечается, что ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, и сборная России может пройти под своим флагом на церемонии закрытия.
В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил уверенность в том, что кампания против российского спорта носит политический характер.
"Это заявление не вызывает удивления, поскольку достаточно логично укладывается в ту антироссийскую политику МОК, которую комитет ведет на протяжении последнего времени. После комментария МОК о решении Спортивного арбитражного суда и отказа без какой-либо мотивировочной части допустить оправданных спортсменов можно с уверенностью сказать, что кампания против российских спортсменов – политическая. И, следовательно, пока она не достигнет тех целей, которые обозначены ее заказчиками, конечно, МОК не будет рассматривать вопрос о реабилитации ОКР. И скорее всего МОК берет курс на продолжение конфронтации с Россией, и в ближайшие месяцы, по всей вероятности, ситуация не претерпит изменений", — сказал Владимир Шаповалов.
Подавшие апелляции спортсмены просят CAS отменить решение МОК и разрешить им выступить на Играх в статусе OAR.
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