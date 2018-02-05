Мнение об украинских МиГ-21 в Хорватии: "мародерство" Киева дошло до Европы

Хорватия вернет Украине неисправные самолеты МиГ-21, сообщили хорватские СМИ. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Семен Уралов.

Хорватия вернет Украине из-за неисправности четыре самолета МиГ-21 и потребует заменить их исправными истребителями, сообщает издание Jutarnji list со ссылкой на источник в Минобороны республики.

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе визита в Загреб в январе пообещал хорватскому коллеге Дамиру Крстичевичу провести детальное расследование некачественного ремонта приобретенных на Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21.

"Хорватия намерена вернуть четыре неисправных МиГ-21 Украине взамен на четыре действующих с гарантиями украинского государства. На прошедшей неделе минобороны Украины направлена официальная нота с данным предложением от минобороны Хорватии", – пишет издание.

Уточняется, что у хорватских ВВС после этого останутся восемь МиГ-21, у большинства из которых имеются те или иные неисправности. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в марте 2017 года посетила базу ВВС под Загребом, где выразила обеспокоенность состоянием самолетов.

Перед тем начальник генштаба Хорватии генерал Мирко Шундов представил главе государства доклад о технической неисправности восьми из имеющихся в наличии 12 истребителей МиГ-21. При этом из четырех способных подняться в воздух машин, по сообщениям хорватских СМИ, у одной отказал двигатель в воздухе и только благодаря успешным действиям пилота удалось избежать катастрофы.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Эта ситуация свидетельствует не столько о положении украинского ВПК (военно-промышленного комплекса, – ред.), который был когда-то очень сильным и мало отличался, скажем, от российского или белорусского, сколько о качестве госуправления тех людей, которые там пришли к власти. Никто ведь сейчас не рассматривает Украину как территорию развития. Там властвует логика мародеров, когда нужно снять лишь быструю первую прибыль. Эта логика проявляется во всем, а в ВПК последствия просто лучше заметны, если там нет никакой культуры производства, ОТК и так далее", – сказал Семен Уралов.

Он напомнил, что скандалы с поставками некачественной военной техники преследуют Украину не первый год.

"Украина выпала из числа стран с хорошей репутацией. Они уже давно распродают куда угодно непонятно какую технику. Теперь это дошло и до Европы, где хотели воспринимать Украину как страну, идущую по пути евроинтеграции и так далее. Но сейчас это "мародерство" коснулось и стран, находящихся к западу от Украины", – считает Семен Уралов.

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