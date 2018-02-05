Мнение: Киев завел дело на немецких депутатов, не подумав о последствиях

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik назвал этот шаг Киева, по меньшей мере, недальновидным.

Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым, сообщили на сайте ведомства.

Делегатов обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию". Им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом в субботу и пробудет на полуострове до 9 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны – Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал депутатам "плачевные правовые последствия". Однако делегаты заверили, что не боятся угроз Киева и планируют посетить полуостров еще раз.

Как отметили в Госдуме, прибытие делегации из Германии в Крым свидетельствует о желании немецких бизнесменов и политиков сотрудничать с Россией, в том числе и на полуострове.

Крым вновь вошел в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за такое решение. Украина считает его своей, но "временно оккупированной" территорией. Киев регулярно возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и деятелей культуры, посетивших полуостров.

Москва не раз заявляла, что воссоединение Крыма с Россией не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что возбуждение уголовного дела на Украине против немецких политиков – это недальновидный шаг.

"Мне кажется, что это шаг абсолютно непродуманный – это безусловно. И о внешнеполитических последствиях никто не думал: тех, кто за этим стоит, отношения со странами ЕС сейчас не особо волнуют, для них главное – сохранить на Украине тот электорат, на который они могут опереться в своей внутренней борьбе за власть. То есть, это очень недальновидный шаг, рассчитанный на краткосрочный период действия. Но он в итоге еще больше ухудшит те отношения Украины с Евросоюзом, которые сейчас есть. И особенно – отношения с Германией, которая является главным "локомотивом" ЕС", – считает Николай Шлямин.

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