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Мнение: изолировать нужно не российских артистов, а украинских политиков

18:3205.02.2018
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© AP Photo / Dmitry LovetskyМужчина с гербом Украины в КиевеМужчина с гербом Украины в Киеве
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
На Украине предложили возить российских артистов во время визитов в страну в клетках. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что подобные русофобские заявления лишь говорят об интеллектуальном уровне тех, кто их делает.

Лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский в эфире телеканала "112 Украина"  назвал российских артистов "животными".

Радикал заявил, что, в отличие от многих украинских политиков, не считает въезд российских исполнителей на территорию страны угрозой национальной безопасности. Однако Корчинский уверен, что во время визита на Украину артистов нужно изолировать и "держать в зоопарках".

Никита Михалков на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально", – заявил Корчинский.

Корчинский известен своими скандальными высказываниями. Так, ранее он заявил, что мечтает об отъезде всех украинских оппозиционеров в Россию. Кроме того, радикал призывал ввести уголовное преследование украинцев, отдыхающих в Крыму.

В октябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий гастроли артистов из России, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ не позволяет работать в республике тем, кто попал в черный список Минкульта. Сейчас он насчитывает 120 человек.

В российском МИД отметили, что, запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство с "железным занавесом".

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал очередное русофобское заявление со стороны украинских представителей. 

"Высказывание Дмитрия Корчинского лишь говорит о его интеллектуальном уровне и моральных убеждениях, близких к нацизму и другим античеловеческим идеологиям. Это не российских артистов нужно возить в клетках, это таких политиков желательно изолировать от нормального общества. Чтобы подобного рода люди безнаказанно не распространяли русофобскую идеологию и не стравливали братские народы между собой. Конечно, нам не стоит надеяться на то, что украинские правоохранители отреагируют на данное русофобское заявление Дмитрия Корчинского. Но было бы не плохо, если бы патриотические силы в нашей стране и на Украине осудили подобного рода высказывание", – сказал Иван Мезюхо.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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