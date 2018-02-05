"Пиаровская комедия". Экономист о заявлении представителя ЕБРР по Украине

Украину лишат финансирования, если она продолжит сопротивляться реформам, заявили в ЕБРР. Экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что интереса в реформах на Украине нет ни у Киева, ни у Запада.

Упорное сопротивление Киева внедрению новых реформ может оставить Украину без международных кредитов, заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, сообщают украинские СМИ.

Малиж напомнил, что кредитная программа Международного валютного фонда (МВФ) рассчитана на предоставление Украине 12 траншей, причем последний должен был быть уже выдан. Однако Киев получил только пять траншей, что показывает сильное отставание Украины по срокам программы МВФ. По словам управляющего директора ЕБРР, главная причина отставания – это нежелание Киева проводить те реформы, которые требует МВФ. В частности, это касается создания антикоррупционного суда и урегулирования методики расчета цены на газ для населения. Малиж высказал опасение, что при таком сопротивлении "Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций".

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец выразил мнение, что и у Запада, и у Украины нет заинтересованности в реальных реформах.

"Цель Запада – сделать Украину своим вассалом, интегрировать в собственную систему на вторых ролях. Но для этого им необходимо, чтобы Украина стояла на ногах, не падала постоянно. То есть нужна Украина, которую не надо подпирать разными финансовыми подпорками. Для этого им необходима прозрачная, эффективная власть, а инструментом давления на нее является борьба с коррупцией. Украинские власти не очень рвутся бороться с коррупцией не только потому, что это их источник дохода, но и потому, что становится понятно: внешнее финансирование им не особо нужно. Они получают каждый год порядка 5 млрд долларов от украинских гастарбайтеров, заробитчан, которые работают в Западной Европе и в России. Эти 5 млрд долларов ежегодной помощи экономике, без которых Украина давно бы развалилась, заменяют украинскому правительству транши МВФ, ради которых надо себя ограничивать в аппетитах. Так что интереса в реформах нет ни с одной, ни с другой стороны. И это уже даже трудно назвать игрой. Скорее, это пиаровская комедия, для того, чтобы сохранить лицо и тем, и другим", – сказал Алексей Зубец.

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