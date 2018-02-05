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Эксперт прокомментировал данные о выводе американских войск из Ирака

16:4705.02.2018
(обновлено: 16:49 05.02.2018)
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© Фото : US Army / Sgt. Michael KropiewnickiАмериканские военные в провинции Эль-Анбар, ИракАмериканские военные в провинции Эль-Анбар, Ирак
© Фото : US Army / Sgt. Michael Kropiewnicki
США начали вывод военнослужащих из Ирака впервые с начала борьбы с террористической группировкой ИГ*, пишут СМИ. Востоковед Алексей Муравьев в эфире радио Sputnik предположил, о каких именно военных идет речь.

США приступили к сокращению численности американских военнослужащих в Ираке впервые с начала борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Американская военная техника в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Они всем показали. США торопятся "победить" еще в одной войне
По данным агентства, военные перебрасывают группы, перевозят оружие и снаряжение из Ирака в Афганистан. При этом за последние несколько недель страну покинули десятки военнослужащих. Как сообщили агентству источники в иракском правительстве, коалиция во главе с США впервые с начала борьбы с группировкой в стране достигла договоренности о сокращении военного присутствия.

В декабре 2017 года власти Ирака сообщили о победном завершении войны в стране против ИГ*. Боевики захватили многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

Коалиция во главе с США проводит операции против террористов в Ираке с 2014 года.

Руководитель ближневосточной секции Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Муравьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь в данном случае идет не столько о военнослужащих США, сколько о военных коалиции или частных военных компаний. Но в любом случае, как отметил эксперт, подобные данные требуют подтверждения.

"Во-первых, необходимо внимательно проверить, что имеется в виду. Дело в том, что регулярных американских военных в Ираке нет, там работают частные военные компании. Выводить или не выводить частные военные компании из Ирака – это решает руководство этих компаний. Что касается союзнической группировки, находящейся в Ираке и отчасти занимающейся борьбой с ИГИЛ* в Сирии, то это совсем другая история, и решение о выводе принимает руководство этой группировки. То есть не одни США, а принимается совместное решение. Поэтому, прежде всего, нужно понять, что это за сведения и откуда эти данные. Но в любом случае, я думаю, что речь идет не столько о регулярных воинских частях, сколько о частях, участвовавших в коалиции, либо речь идет о переезде каких-то ЧВК", – сказал Алексей Муравьев.

Он не исключил, что подобные сообщения могут быть некоей пиар-акцией со стороны США.

"Во-вторых, в виду того, что США соревнуются с нами: кто все-таки победил ИГИЛ* – американцы или мы, то этот жест (информация о выводе военных из Ирака – ред.) может быть просто пиар-акцией, направленной на то, что, мол, вот мы победили ИГИЛ* и теперь будем заниматься Афганистаном. С другой стороны, в Афганистане сейчас действительно идет некоторое обострение, там все происходит волнами. Поэтому, наверно, есть и практическая сторона этого вопроса. Возможно, там нужно большее количество военных", – заключил эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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