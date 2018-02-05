Политолог: российские военные в Сирии показали, что они – герои

Российские летчики готовятся к полету на истребителе СУ-30СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии

Российские летчики готовятся к полету на истребителе СУ-30СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии

Погибший пилот сбитого в Сирии Су-25 Роман Филипов представлен к званию Героя России. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов отметил, что российские военнослужащие воюют и погибают как настоящие герои, верные воинскому долгу и присяге.

Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно, сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", – рассказали в Минобороны.

Когда террористы окружили Филипова, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой.

Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, всегда характеризовался как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик, пользовался авторитетом в полку и у подчиненных в эскадрилье. После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке, где прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, был призером всеармейского конкурса "Авиадартс".

В ведомстве отметили, что майор был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов.

У Филипова в Приморье осталась семья, в Минобороны пообещали оказать близким офицера всю возможную поддержку.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что российские военнослужащие воюют и погибают как настоящие герои.

"Русские в плен не сдаются – это доказали наши солдаты и офицеры. Они не в первый раз подрывают себя гранатами, не в первый раз идут на боевые задания, подвергая себя риску. Нам не впервые воевать – и в Афганистане были наши герои, и сейчас в Сирии российские военные показывают, что они одни из лучших в мире, что они способны выполнять боевые задания в любой части мира. И способны погибать как настоящие герои, верные своему воинскому долгу и присяге. Вечная им слава", – сказал Олег Глазунов.

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