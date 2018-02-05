Мнение: Ким Чен Ын не столь наивен, чтобы не понять замысел Запада

Япония предложит США и Южной Корее возобновить совместные учения после ОИ-2018, сообщили японские СМИ. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Запад не позволит Сеулу и Пхеньяну развить начатый перед Олимпиадой диалог.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит Сеулу и Вашингтону возобновить совместные военные учения после Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

Отмечается, что масштаб учений должен сохраниться на прежнем уровне. По данным агентства, таким образом союзники продолжат оказывать давление на Северную Корею с целью убедить Пхеньян свернуть свою ядерную программу.

В преддверии Олимпиады в Пхенчхане Южная Корея и КНДР сделали ряд шагов по налаживанию диалога. В январе состоялись переговоры высокопоставленных чиновников двух стран, которые договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018.

Северная Корея также официально подтвердила, что ее делегацию на Олимпиаде возглавит формальный глава государства, председатель президиума верховного народного собрания (парламента) Ким Ен Нам. Сообщение об этом опубликовала центральная партийная газета "Нодон синмун".

В Южной Корее расценили это сообщение как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений Севера и Юга. Об этом заявил на брифинге в Сеуле представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гем.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Запад в целом и США в частности не позволят Северной и Южной Корее развить начатый в преддверии Олимпиады диалог.

"У Запада уже есть какой-то план, потому что зимняя Олимпиада в Пхенчхане будет длиться не вечно. Западный мир уже понимает примерно, как усиливать дальнейшее давление на Северную Корею. Потому что она, с их точки зрения, не разоружена, она настроена, опять-таки с их точки зрения, воинственно. Поэтому они сейчас за счет Олимпиады ищут способы для дезориентации Пхеньяна, чтобы в какой-то момент нанести, образно говоря, удар по северокорейскому руководству – не военный, а какой-то иной. Но хотя Ким Чен Ын – человек достаточно молодой, не думаю, что он наивен в политическом плане, чтобы этого не понимать. Поэтому северокорейское руководство сейчас находится настороже", – полагает Григорий Трофимчук.

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