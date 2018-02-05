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"Слишком скучно". Украинский аналитик назвал проблемы экономики страны

12:3205.02.2018
(обновлено: 12:33 05.02.2018)
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© REUTERS / Gleb GaranichПразднование Дня Единства Украины в Киеве. 22 января 2018Празднование Дня Единства Украины в Киеве. 22 января 2018
© REUTERS / Gleb Garanich
Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров сравнил экономику страны с "бюджетной пирамидой" по образу МММ. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik отметил, что экономика страны сегодня – в непростой ситуации.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров раскритиковал экономическую политику Киева и заявил, что в стране строится классическая "бюджетная пирамида". Об этом он написал в Facebook

По мнению Гончарова, киевские власти "игнорируют честный разговор о состоянии украинской экономики".

Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Мнение: пока у Украины есть земли, есть шанс, что она продержится
"В тоже время Владимир Гройсман и Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической "липой", подкрепленной заключениями аналитиков НБУ", – написал экономист.

Как отметил Гончаров, Евросоюз "уже устал" напоминать Киеву о борьбе с коррупцией. "Европейцы с грустью наблюдают, как у нас ничего не реформируется, а отсталость – консервируется", – говорится в публикации эксперта.

Единственная отговорка украинского руководства – дефицит денег, считает Гончаров. В этих условиях власти делают ставки на очередной транш кредитования от МВФ.

"Ну а под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, на самом деле – кредитная трясина МВФ (только бы не ухнуться в нее в ближайшее время)", – пишет экономист.

По словам Гончарова, на Украине "под звонкие и красивые лозунги" вместо экономики строится "бюджетная пирамида" по образу и подобию МММ.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что сравнение с "бюджетной пирамидой" не совсем подходит для экономики Украины. Однако, по его словам, сегодня ситуация значительно хуже, чем это было до государственного переворота в стране. 

"Что касается экономики Украины, то она действительно переживает не лучшие времена, но нельзя сказать, что что-то такое необычное происходит и бюджет Украины чем-то похож на МММ. У нас за последние годы выросла собираемость налогов, но при этом еще больше выросли расходы. Здесь что есть, то есть. Проблема украинской экономики в том, что нет "драйва". То есть кризис в целом закончился, даже есть некоторый рост, но с таким ростом нам очень далеко до 2013 года. Смотрите, за 2017 год ВВП Украины вырос на 2%, а за 2014 и 2015 год упал на 17%. Простая математика показывает, что если мы такими темпами будем двигаться, то уровня 2013 года мы в лучшем случае лет через десять, может быть, достигнем. То есть все уж слишком скучно, а должно быть, чтобы все было активно, чтобы экономика развивалась, а не топталась на месте", – сказал Александр Охрименко в эфире радио Sputnik.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Yuri Gripas
Экономист о расчетах Киева на новый транш: МВФ просто так деньги не раздает
В рамках четырехлетней программы помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривается выделить Киеву 17,5 млрд долларов. Первый транш в размере 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, в августе того же года – второй на 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украине было выделено два транша на миллиард долларов каждый.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что страна рассчитывает получить очередную выплату от МВФ до апреля 2018 года. При этом замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб отметил, что в случае неполучения Украиной нового транша до конца второго квартала 2018 текущая программа кредитования, скорее всего, будет прекращена. По данным регулятора, сумма финансовых обязательств Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов.

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