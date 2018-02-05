Эксперт: железнодорожные пролеты моста в Крым собирают, как конструктор

"Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна – для движения поездов в сторону Крыма, вторая – для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн", – приводит инфоцентр слова заместителя гендиректора по производству на строительном участке Крымского моста Дмитрия Петухова.
Конструкции собирают из заводских блоков на острове Тузла и поочередно надвигают по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами. Скорость движения – около 45 мм в минуту. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно. Всего на участке предстоит собрать и смонтировать тридцать пролетов.
Железная дорога строится одновременно с автодорогой, напомнил в эфире радио Sputnik руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов.
"Сейчас на финальной стадии находится автомобильное полотно. По графику его сдают "под ключ" в конце этого года. Но проехать можно будет уже скоро. Там уже проехали члены Общественного совета по строительству Крымского моста. Например, (депутат Госдумы Николай) Валуев проинспектировал участок. А железную дорогу сдадут в конце следующего года. Работы здесь чуть сложнее из-за нагрузки, хотя сами металлоконструкции собираются, как конструктор. Так что вполне успевают и железнодорожное полотно подвести. Все идет в рабочем режиме, и даже с опережением графика", – сказал Игорь Рябов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 км. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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