Политолог: сторонников санкций в США становится все меньше

В МИД РФ рассказали о возможном ответе на "кремлевский доклад". Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Россия пойдет по пути разъяснений, а не санкций.

Москва не будет действовать во вред себе в ситуации с составленным в США "кремлевским списком", заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем… Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал", — сказал дипломат в интервью газете "Известия".

Рябков отметил, что Россия неоднократно отвечала США как в плане расширения своих списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные американские политические, общественные и другие деятели, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства. В качестве примера Рябков привел решение об ограничении численности американского персонала, работающего в дипучреждениях США в России. Кроме того, он напомнил, что Москва ранее приостановила действие трех соглашений с Вашингтоном в ядерной сфере, Белый дом был уведомлен о том, что это сделано в ответ на недружественную политику, которую проводила предыдущая администрация по отношению к России.

"У нас уже был задействован целый ряд средств и способов материальной — не риторической — реакции на такие шаги. И в нашем арсенале подобного рода меры остаются. Но их возможное применение — предмет отдельного политического решения. Оно если будет приниматься, то по всей совокупности обстоятельств", — сказал Рябков.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев поделился мнением о том, почему Россия не прибегает к зеркальному ответу.

"Зеркальный ответ нам не нужен – мы не боремся на ринге, мы не показываем свою силу. Наша задача – создать такие условия для существования собственной страны, которые будут полезны всем и не будут ущемлять ничьих интересов. Пока в зеркальных мерах точно нет необходимости. Мы уже своими действиями экономического характера ответили на всю систему санкций. Если нужно, мы сможем найти ответ такого же характера и на другие санкции. Другой вопрос, что здесь мы скорее пойдем по пути разъяснительному, чем санкционному. Здесь наша позиция сильнее: мы не пытается никого ущемить, и тем самым показываем, в первую очередь, не властям западных стран и США, а населению этих стран, что мы – нормальная страна, у нас все разумно", — сказал Дмитрий Журавлев.

По его мнению, те меры, которые Россия уже приняла в ответ на западные санкции, принесли результаты.

"Сторонников санкций становится меньше не только в Европе, которая несет прямые экономические потери от собственных санкций, но и в США. И риторика (президента США Дональда) Трампа значительно мягче, чем она была какое-то время назад. Думаю, их санкции на нашу жизнь не повлияют. Наш политический класс живет здесь, и то, что Запад закрывает ему дорогу к жизни там, это скорее укрепляет и консолидирует наш политический класс, чем ослабляет его. Так что в каком-то смысле санкции работают больше на нас, чем против нас", — отметил Дмитрий Журавлев.

На прошлой неделе Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все российское руководство и крупные предприниматели – всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятым в 2017 году. Он не подразумевает автоматического введения санкций, но допускает такие шаги в будущем.

Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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