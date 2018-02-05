"Информационная война дает трещину". Политик о визите в Крым депутатов ФРГ

Немецких депутатов удивило качество крымских дорог. Президент Международного совета российских соотечественников, житель Крыма Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил успехи народной дипломатии.

Немецкие парламентарии, посетившие Крым с официальным визитом, были удивлены качеством местных дорог, сообщил заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

"Наши гости довольны визитом. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Когда мы ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года", — сказал Гемпель, который сопровождает делегацию.

Поездка немецких парламентариев в Крым является "особым сигналом" о намерении сотрудничества с Россией, заявил журналистам в аэропорту Симферополя один из членов немецкой делегации, депутат парламента Берлина Увэ Бронзон.

"Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе", — сказал Бронзон.

"Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: "Кто находится в диалоге, тот не стреляет", — добавил он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные правовые последствия".

Как подчеркнул глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, угрозы киевских властей не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, посещающими полуостров.

В Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Северный Рейн — Вестфалия.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил успехи народной дипломатии.

"Бизнесмены, парламентарии и отдельные гости регулярно посещают Крым. Безусловно, их будет все больше и больше. И постоянное подтверждение успеха народной дипломатии налицо: приток инвестиций, приток интереса. Вопрос санкций в ситуации по Крыму в Европе вызывает все больше неодобрения. Правда, как бы ее не прятали, все равно найдет свое подтверждение. И самое главное: "великая" информационная война, которую ведут против России и против Крыма, начинает давать трещину. Но не так быстро, к сожалению, ситуация будет ломаться. Потому что есть политическая и идеологическая составляющая борьбы с Россией. Но мы своей жизнью докажем, что этот вопрос решен окончательно и бесповоротно: Крым – это неотъемлемая составная часть России", — сказал Вадим Колесниченко.

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