Военный эксперт о ПЗРК, сбившем Су-25: оружейные мафии "замыливают" следы

Происхождение ПЗРК, из которого сбили российский Су-25 в Идлибе, отследят по фрагментам. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik предположил, из какого ракетного комплекса мог быть сбит российский штурмовик.

На месте уничтожения отряда террористов, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский самолет Су-25 в Идлибе, работает сирийский спецназ, заявил РИА Новости депутат "Единой России" Виктор Водолацкий.

"И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики, и как он туда был доставлен", – рассказал Водолацкий, ссылаясь на собственные источники.

Депутат добавил, что с воздуха операцию сирийской армии прикрывают ВКС.

Су-25 сбили в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами. Ответственность за сбитый самолет взяла на себя "Джебхат ан-Нусра"*. Эта террористическая организация контролирует район, откуда запустили ракету. Позднее в российском Минобороны сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по этой территории, удалось уничтожить более 30 боевиков.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik предположил, из какого именно ПЗРК мог быть сбит российский штурмовик.

"Это могут быть ПЗРК, которые в свое время террористы захватили в арсеналах сирийской и иракской армии. Потому что во времена СССР эти ПЗРК достаточно щедро поставлялись в ближневосточные страны. Это могут быть и импортные ПЗРК: наши специалисты не исключают, что, весьма возможно, это американские "Стингеры" или английские "Блоупайпы". Это оружие такого же типа, как "Игла" и "Стрела". Да такое оружие те же американцы буквально месяц назад поставили в провинцию Идлиб, и даже сирийская разведка нашла неопровержимые данные, что несколько таких ПЗРК получили сирийские курды и один из отрядов "Сирийской свободной армии", которую сейчас так по-отечески патронируют США", — сказал Виктор Баранец.

По его мнению, понять, откуда у боевиков это оружие, будет непросто.

"Сегодня оружейные мафии действуют так, что оружие доставляется без каких-то признаков. Да, вы узнаете, что это "Стингер" или "Блоупайп", но там не обязательно будет номер, потому что иностранная разведка уже научилась все эти дела "замыливать". Единственное, что можно будет узнать, это страну-производителя", — отметил Виктор Баранец.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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