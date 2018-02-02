"Американцы ведут себя нагло". Эксперт о самолетах ВВС США у границы России

Американские военные самолеты вновь засекли у российской границы. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что это очередная провокация самолетов-разведчиков.

Два американских самолета-разведчика вылетели с британской базы Милденхолл и направились к российской границе в Прибалтике. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

В операции участвовали Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

В понедельник, 29 января, российский истребитель Су-27 сопроводил самолет ВМС США EP-3 Aries в небе над Черным морем возле Крыма. В США маневр назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американских военных, истребитель приблизился к EP-3 слишком близко.

При этом в Минобороны назвали действия Су-27 "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" и посоветовали Пентагону прекратить полеты у государственной границы. США в ответ на это заявили, что военная авиация продолжит "мониторинг" международного воздушного пространства у берегов России.

С начала 2018 года американские разведсамолеты пролетали у российских границ со стороны Прибалтики как минимум 14 раз. Также стало известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawk над акваторией Черного моря вдоль берегов Крыма.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что американские самолеты-разведчики совершили очередную провокацию.

"Наши границы надежно защищены, и если американцы будут к ним приближаться, то им навстречу вылетят наши истребители-перехватчики и отгонят их от нашей границы, как это не раз уже было. Американцы ведут себя нагло, хотят показать, мол, они хозяева в мировом воздушном пространстве. Кроме того, они проводят разведку наших военных объектов. И пока их не поставят на место, они будут совершать подобные провокации. Они считают себя "единственной" и "неповторимой" нацией, которой все дозволено. Но им не дозволено нарушать суверенитет нашего государства. И мы каждый раз их ставим на место", — сказал Виктор Литовкин.

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