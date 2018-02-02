Мнение: труд украинцев в Польше – дармовой и бесправный

Трудовая миграция граждан Украины в ближайшие несколько лет может усилиться, говорится в инфляционном отчете Нацбанка Украины (НБУ) за январь.
В частности, там отмечается высокий риск роста миграции украинцев в Польшу. "Дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за границей", – говорится в отчете. Там отмечается, что дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом.
В эфире радио Sputnik политолог, член молодежной Общественной палаты России Михаил Синицын назвал ситуацию с украинскими мигрантами в Польше специфической.
"Ситуация интересна тем, что поляки таким образом пытаются решить свои собственные демографические проблемы. Потому что сами поляки едут в Западную Европу работать, а на их низкие, по сравнению с Западной Европой, зарплаты устраиваются украинцы. Конечно, это очень серьезный стимул для Польши – замещать своих собственных граждан украинцами. Поляки отказываются инкорпорировать в свою страну беженцев с Ближнего Востока. И Украина для поляков фактически становится миграционным донором, который помогает решать экономические проблемы. Поэтому в Польше огромное количество украинцев работают на сельскохозяйственных работах, причем, зачастую не оформляя трудовые отношения. То есть это, по большому счету, труд дармовой, бесправный. Но украинцы на это соглашаются. И это характеризует ситуацию, в которой сегодня оказалась Украина", – сказал Михаил Синицын.
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