Мнение: труд украинцев в Польше – дармовой и бесправный

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей против ужесточения таможенного контроля, запрета на перевозку товаров через границу больше определенной суммы

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей против ужесточения таможенного контроля, запрета на перевозку товаров через границу больше определенной суммы

Нацбанк Украины предупредил о риске усиления миграционных потоков в Польшу. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Синицын назвал ситуацию с украинскими мигрантами специфической.

Трудовая миграция граждан Украины в ближайшие несколько лет может усилиться, говорится в инфляционном отчете Нацбанка Украины (НБУ) за январь.

В частности, там отмечается высокий риск роста миграции украинцев в Польшу. "Дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за границей", – говорится в отчете. Там отмечается, что дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом.

По данным Евростат, больше всего украинцев отправляются в Польшу, Россию, Чехию и Италию. При этом потоки в РФ за последние годы сократились, а в Польшу возросли. Около 87% разрешений на проживание для украинцев выдала именно Польша. По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных страной в первом полугодии 2017 года, получили украинцы.

В эфире радио Sputnik политолог, член молодежной Общественной палаты России Михаил Синицын назвал ситуацию с украинскими мигрантами в Польше специфической.

"Ситуация интересна тем, что поляки таким образом пытаются решить свои собственные демографические проблемы. Потому что сами поляки едут в Западную Европу работать, а на их низкие, по сравнению с Западной Европой, зарплаты устраиваются украинцы. Конечно, это очень серьезный стимул для Польши – замещать своих собственных граждан украинцами. Поляки отказываются инкорпорировать в свою страну беженцев с Ближнего Востока. И Украина для поляков фактически становится миграционным донором, который помогает решать экономические проблемы. Поэтому в Польше огромное количество украинцев работают на сельскохозяйственных работах, причем, зачастую не оформляя трудовые отношения. То есть это, по большому счету, труд дармовой, бесправный. Но украинцы на это соглашаются. И это характеризует ситуацию, в которой сегодня оказалась Украина", – сказал Михаил Синицын.

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