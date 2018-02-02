Член ОП Крыма: вопросы иностранцев порой вызывают у крымчан непонимание

В Крыму рассказали о росте популярности полуострова среди иностранных делегаций. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, с чем это может быть связано.

При санкциях в Крым стало приезжать больше иностранцев, чем до их введения, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы не жалуемся на недостаток иностранных делегаций. Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран. Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили. Да, быстрого и прямого результата нет, но это народная дипломатия, она так и работает. Надеемся, что общественное мнение на Западе будет постепенно меняться. Так и происходит", – сказал Константинов в интервью РИА Новости.

По его словам, к примеру, летом "санкционный" аэропорт Симферополя принимает по 220 авиарейсов в день.

"Это просто фантастика, такого даже при СССР не было. Хотя развивать некоторые отрасли без санкций было бы проще. Это касается того же авиационного сообщения, морских портов. Но мы исходим из реальной ситуации. Никакие санкции развитие Крыма не остановят", – сказал Константинов.

Ранее в крымском парламенте сообщили, что с 3 по 9 февраля Крым с официальным визитом посетит делегация из трех земельных парламентов Германии: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Кроме того, планируют приехать депутаты из Бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин отметил особый интерес иностранных делегаций к жизни на полуострове.

"Как правило, иностранные делегации интересуются всем. Но прежде всего они хотят понять атмосферу в Крыму. Хотят посмотреть, как живут люди в том Крыму, который "ужасен" – по информации западных и украинских СМИ. Ведь там пишут, что у нас здесь "катастрофа", мол, ни света, ни воды, жители недовольны и так далее. Вот эти вопросы иностранцы и задают. Но встречают непонимание крымчан, представителей власти. Потому что ответ очевиден, и это можно видеть по лицам крымчан на улицах, можно видеть по состоянию крымской экономики, развитию инфраструктуры. У нас реализуется строительство электростанций, трассы "Таврида" и Крымского моста, плюс строительство нового терминала в аэропорту Симферополя, и санкционная политика Запада на эти процессы не влияет. К Крыму притянуто внимание всего мира и с экономической точки зрения, и с точки зрения того, что Крым стал определенным фактором влияния на геополитические процессы. И это дополнительно подхлестывает интерес к полуострову", – сказал Денис Батурин.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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