Журналист о сыне Фиделя Кастро: в нем чувствовалась какая-то грусть

На Кубе скончался старший сын Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт. Своими впечатлениями от общения с ним поделился корреспондент испано-латиноамериканской редакции радио Sputnik Виктор Терновский.

Старший сын Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт в четверг покончил с собой на Кубе. Об этом сообщило в пятницу государственное информагентство Prensa Latina со ссылкой на национальное телевидение.

© AFP 2018 / Adalberto ROQUE Сын бывшего лидера Кубы Фидель Анхель Кастро. Архивное фото

Последние месяцы врачи пытались помочь Кастро преодолеть глубокую депрессию. Сначала он был в госпитале, потом наблюдался амбулаторно.

На момент смерти Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета и вице-президентом Кубинской академии наук, изучал тему инноваций. Он был автором 11 книг и свыше 150 научных статей о ядерной физике, технологии энергетики, а также об инновациях и управлении знаниями.

Своими впечатлениями от общения с Фиделем Анхелем Кастро Диас-Балартом поделился корреспондент испано-латиноамериканской редакции радио Sputnik Виктор Терновский.

"Со старшим сыном Фиделя Кастро мне довелось общаться во время его последнего визита в Россию. Это было в 2016 году. Тогда он встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым, с которым обсуждал ряд вопросов научного характера. Что интересно, оба разговаривали на русском: Фидель Кастро Диас-Баларт в совершенстве владел этим языком. Дело в том, что здесь он учился и провел много времени. Свое превосходное знание русского он продемонстрировал во время Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития, прошедшей в Москве в то же самое время. Там он представил свою книгу "Наука для инноваций: кубинский опыт". Когда я брал у него интервью, он подарил мне один экземпляр и лично его подписал. Но чтобы с ним поговорить, мне пришлось ждать едва ли не час: его не отпускали участники конференции, которые выстроились в очередь, чтобы сделать с ним селфи и, пользуясь случаем, расспросить о ситуации на Кубе. И он терпеливо и доброжелательно пообщался с каждым из подошедших. Со мной он разговаривал, в частности, о необходимости укрепления научного сотрудничества между Кубой и Россией. Он был очень доволен тем, как развиваются контакты. Но был один момент, которому я тогда не придал значения. В нем чувствовалась какая-то грусть. Поэтому когда я услышал трагическую новость о его смерти, первое, что я вспомнил – его грустноватый взгляд", – рассказал Виктор Терновский в эфире радио Sputnik.

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт родился в 1949 году в Гаване.

В 1974 году с отличием окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (Дубна). Работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС. Активно участвовал в разработке и осуществлении кубинской ядерной программы, представлял страну в МАГАТЭ.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



