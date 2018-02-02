Политолог о визите Нарышкина в Вашингтон: США спокойно допускают исключения

В Госдепе прокомментировали визит в Вашингтон директора СВР Сергея Нарышкина, против которого действуют санкции. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik объяснил, почему США согласились на визит Нарышкина.

США могут приостанавливать действие визовых санкций, если это касается национальных интересов страны, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, комментируя визит в Вашингтон директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

"Я могу вам сказать в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности… у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США", – ответила Науэрт на вопрос журналиста, как Нарышкин въехал в Соединенные Штаты, находясь под визовыми санкциями.

"Не секрет, что, несмотря на наши многочисленные разногласия с правительством России, у нас есть области, где мы должны работать вместе, и одна из них – борьба с терроризмом и с ИГ*", – продолжила она.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что на прошлой неделе в Вашингтоне побывали руководители ряда российских спецслужб, и это вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц США. Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посетил Нарышкин – для консультаций с американскими коллегами и обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.

По данным газеты, в столицу Соединенных Штатов помимо Нарышкина приехали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления российского генштаба (структура более известна под своим бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов. Нарышкин и Бортников, по сведениям WP, встретились с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова неизвестно. Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.

В понедельник, 29 января, министерство финансов США опубликовало список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый "кремлевский доклад". В него вошло, в частности, все руководство администрации президента России, члены правительства, руководители ряда ключевых ведомств, в том числе Сергей Нарышкин.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik отметил, что США готовы делать исключения из собственных правил, когда это соответствует их интересам.

"Американские власти достаточно свободно относятся к собственным решениям, которые они принимают по тем или иным международным вопросам. И сейчас мы как раз имеем дело с подобным случаем. Когда речь идет об американской национальной безопасности, они могут временно закрыть глаза на запрещение въезда, на санкционные списки и т.д. Подобные вещи уже неоднократно имели место, когда речь шла о сотрудничестве американских компаний с российскими организациями, которые тоже внесены в санкционные списки. Поэтому сейчас мы просто получили подтверждение того, что американцы спокойно допускают исключения из ими же устанавливаемых правил", – сказал Сергей Козлов.

*Запрещенная в России террористическая организация

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