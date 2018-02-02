Политолог о визите Нарышкина в Вашингтон: США спокойно допускают исключения

США могут приостанавливать действие визовых санкций, если это касается национальных интересов страны, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, комментируя визит в Вашингтон директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
"Не секрет, что, несмотря на наши многочисленные разногласия с правительством России, у нас есть области, где мы должны работать вместе, и одна из них – борьба с терроризмом и с ИГ*", – продолжила она.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что на прошлой неделе в Вашингтоне побывали руководители ряда российских спецслужб, и это вызвало обеспокоенность у некоторых официальных лиц США. Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посетил Нарышкин – для консультаций с американскими коллегами и обсуждения вопросов борьбы с терроризмом.
По данным газеты, в столицу Соединенных Штатов помимо Нарышкина приехали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления российского генштаба (структура более известна под своим бывшим наименованием ГРУ) Игорь Коробов. Нарышкин и Бортников, по сведениям WP, встретились с директором ЦРУ Майком Помпео для обсуждения совместной борьбы с терроризмом. О присутствии на встрече Коробова неизвестно. Помимо этого, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американской разведки в Москве.
Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik отметил, что США готовы делать исключения из собственных правил, когда это соответствует их интересам.
"Американские власти достаточно свободно относятся к собственным решениям, которые они принимают по тем или иным международным вопросам. И сейчас мы как раз имеем дело с подобным случаем. Когда речь идет об американской национальной безопасности, они могут временно закрыть глаза на запрещение въезда, на санкционные списки и т.д. Подобные вещи уже неоднократно имели место, когда речь шла о сотрудничестве американских компаний с российскими организациями, которые тоже внесены в санкционные списки. Поэтому сейчас мы просто получили подтверждение того, что американцы спокойно допускают исключения из ими же устанавливаемых правил", – сказал Сергей Козлов.
*Запрещенная в России террористическая организация
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