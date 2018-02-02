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"Искаженное зрение". Политолог о "боевиках" в клубах единоборств Латвии

16:1202.02.2018
(обновлено: 17:25 02.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей КолягаПерейти в фотобанкКикбоксингКикбоксинг
© РИА Новости / Андрей Коляга
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В Латвии утверждают, что Россия "разваливает ее изнутри" через местные клубы единоборств. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин отметил, что эти измышления – в русле антироссийской истерии, исходящей от латвийских политиков.

В Facebook появилась публикация, в которой утверждается, что Кремль якобы готовит боевиков "для поддержки российских интересов" в Латвии через местные клубы единоборств. В необычной теории заговора разбирался Sputnik Latvija.

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© Fotolia / rodimovpavel
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Согласно статье на националистической странице в Facebook "ИнфоСопротивление", в 1990-е годы клубы боевых искусств "попали в поле интересов преимущественно русских криминальных кругов". Автор публикации утверждает, что единоборства возбуждают в человеке желание властвовать, а "авторитарные отношения между тренером и тренируемым позволяют навязывать ученикам свои взгляды". Кроме того, клубы боевых искусств якобы позволяют сокрыть непрозрачные денежные потоки, что, согласно статье, "позволяет России разваливать Латвию изнутри".

Помимо этого, по мнению автора публикации, достаточно посмотреть на страницы тренеров клубов в социальных сетях, и "станет видно, кто кому симпатизирует". В качестве примера приводится деятельность бывшего члена партии "Согласие" и экс-депутата думы в волости Стопиню Юрия Васильева, который является президентом Латвийской академии кик-тай-бокса. В комментариях в соцсетях он раскритиковал Майдан и поддержал воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, спортсмен негативно высказывался о пропаганде гомосексуализма, чем, по мнению автора, "подтвердил прокремлевскую ориентацию".

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На это Васильев ответил, назвав статью "ИнфоСопротивления" полным бредом. По его словам, кикбоксингом люди приходят заниматься не из-за политики, и на международных соревнованиях они выступают под флагом Латвии, а не "под портретом Путина".
"И смею заверить, мои взгляды разделяют многие даже далекие от спорта люди, и латыши в том числе. Они, что, все агенты Кремля?", — возмутился Васильев.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что утверждения о том, что "Россия разваливает Латвию изнутри" — в русле антироссийской истерии, исходящей от латвийских политиков.

"Такие утверждения — вещь закономерная, с учетом той атмосферы, которая давно утвердилась в этой стране: из России усиленно создается образ врага. И сквозь этот образ начинает восприниматься практически все, что связано с нашей страной. Как видим, клубы единоборств тоже этого не избежали. Оказывается, у них есть некие скрытые возможности, некий скрытый потенциал, оказывается, они призваны создавать боевиков. Как мне кажется, такого рода измышления служат еще одним печальным подтверждением того, как сильно можно разрушить своими действиями отношения между двумя странами. Думаю, не будет преувеличением сказать, что и политический класс Латвии становится невольной жертвой тех негативных процессов, которые затевают его лидеры. Не исключено, что в ближайшем будущем следует ждать новых повторений такого рода "искаженного зрения" латвийских политиков в отношении нашей страны", — сказал Алексей Зудин.

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