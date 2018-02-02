Польский депутат: Киев отравляет сознание молодежи страшной ложью

Законодательный запрет в Польше бандеровской идеологии вызвал протесты на Украине. Реакцию Киева на изменения в польском законодательстве прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат польского сейма Януш Саноцкий.

Одобренный в Польше запрет бандеровской идеологии унижает достоинство украинской нации, говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее одобрил поправки к закону об Институте национальной памяти. Они предполагают уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон с внесенными в него поправками вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

"Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой", – говорится в заявлении депутатов, которое публикуют украинские СМИ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

Реакцию в Киеве на изменения в польском законодательстве прокомментировал для Sputnik Polska депутат сейма Польши Януш Саноцкий. Интервью депутата прозвучало также в эфире радио Sputnik.

"Я предполагал, что украинцам не понравится наш закон. Я имею в виду политические власти страны, ее политические круги, которые строят свою национальную и государственную идентичность на страшной лжи якобы о "героизме" ОУН-УПА*, на примерах Шухевича и Бандеры. И это не что иное как великое заблуждение нынешних лидеров Украины, которые отравляют бесчеловечными идеями ОУН-УПА* сознание молодых своих сограждан, представляя их вниманию в качестве "героев" завзятых убийц и фашистов. Я уверен, мы приняли хорошее решение, я тоже отдал за него свой голос. В Польше люди воспринимают идеологию Бандеры не иначе как нацистскую и гитлеровскую", – сказал Януш Саноцкий.

По его мнению, Украине следует отказаться от бандеровской идеологии и вернуться к уважению прав всех своих граждан независимо от их национальности.

"Что касается Украины, то если эта страна хочет стать цивилизованной, то она должна отказаться от идеологии Бандеры и уважать права всех своих граждан, среди которых есть и поляки, и русские, и люди других национальностей. Но мы знаем, что после государственного переворота на Украине был отменен закон, защищающий права национальных меньшинств. Это – абсолютный нонсенс", – считает Януш Саноцкий.

*Организация, запрещенная в России