Политолог прокомментировал слова Хейли про "дружбу" США и России

Москва не будет другом Вашингтона, пока не изменит свою политику, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США прекрасно понимают, что перестали быть "мировым жандармом".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва не будет другом Вашингтона, пока не откажется от проводимого ею курса международной политики, сообщает телеканал CNN.

"(Россия) не является нашим другом и не будет им, пока их правительство имеет ценности, которые имеет сейчас, и пока оно ведет себя так, как ведет сейчас на международной арене", – заявила Хейли на выездном совещании республиканцев в Западной Виргинии.

Хейли дала понять, что считает РФ виновной во вмешательстве в американские выборы 2016 года, назвав это "возмутительным событием". Также постпред США обвинила российские власти в оккупации территории Украины, поддержке правительства Сирии и защите от более тщательных инспекций ядерных объектов Ирана.

Американский дипломат отметила, что в ответ США наносили успешные удары по территории Сирии, поставляли оружие на Украину, расширяли антироссийские санкции и высылали из страны российских адвокатов.

"И так должно продолжаться, пока Россия не начнет вести себя как ответственная страна", – добавила Хейли.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского постпреда.

"Мне кажется, это заявление является вполне логичным в соответствии с теми действиями, которые предпринимают США в отношении нашего государства. Хотелось бы отметить, что в документах стратегического характера США – в Стратегии национальной безопасности, военной доктрине – по большому счету, черным по белому написано, что Россия и Китай считаются "ревизионистскими державами". Соответственно, все шаги нашего государства, которые будут направлены на отстаивание наших национальных интересов, наше суверенное право всегда будет объектом недовольства США. И именно потому, что наша внешняя политика, наше несогласие с теми правилами, которые навязывают США другим игрокам, в общем-то, ломает устоявшуюся однополярную модель мироустройства во главе с единственным гегемоном в лице Соединенных Штатов. Это, конечно, накладывает отпечаток на отношение к нашему государству", – сказал Никита Данюк.

По его мнению, США понимают, что теряют свою гегемонию.

"При этом надо отметить, что США уже давно прекрасно отдают себе отчет в том, что они перестали быть глобальным жандармом, без участия которого невозможно решение проблем. Ситуация в той же Сирии наглядно демонстрирует, что появляются новые центры силы, опять же на примере нашего государства, которые вместе с региональными игроками способны решать затяжные кризисы и способствовать сохранению стабильности в регионе", – отметил политолог.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы", расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи" президента США Дональда Трампа с Россией.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, отметил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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