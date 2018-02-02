Крымский депутат: санкции лишь повышают интерес иностранцев к Крыму

При санкциях в Крым стало приезжать больше иностранцев, чем до их введения, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы не жалуемся на недостаток иностранных делегаций. Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран. Когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили. Да, быстрого и прямого результата нет, но это народная дипломатия, она так и работает. Надеемся, что общественное мнение на Западе будет постепенно меняться. Так и происходит", – сказал Константинов в интервью РИА Новости.
"Это просто фантастика, такого даже при СССР не было. Хотя развивать некоторые отрасли без санкций было бы проще. Это касается того же авиационного сообщения, морских портов. Но мы исходим из реальной ситуации. Никакие санкции развитие Крыма не остановят", – сказал Константинов.
Крым оказался под санкциями после воссоединения с Россией. Западные страны отказались признать итоги крымского референдума и ввели целый ряд экономических и политических ограничительных мер.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ложная информация западных СМИ лишь подогревает интерес иностранцев к полуострову.
"Крым регулярно, практически еженедельно находится на повестке дня крупнейших информационных агентств мира, но они пытаются исказить ту реальность, которая складывается в республике. При этом интерес у людей, которые сами хотят разобраться в ситуации, понять, чем сегодня живет полуостров, повышается. Действительно, и в прошлые годы и в этом году нас регулярно посещают представители различных стран – от Европейского союза до Японии и Китая. В ближайшее время мы ожидаем визит делегаций немецких депутатов. Конечно, этот вектор взаимодействия для Крыма очень важен – мы еще раз всему миру показываем, что Крым – это неотъемлемая часть РФ, это территория приоритетного развития нашей страны. А вся агрессивная, ложная риторика, которую сегодня пытаются вести против российского Крыма – это просто пустые слова. Это понимают все, кто приезжает сюда", – сказал Владислав Ганжара.
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