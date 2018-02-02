"Странная логика". Эксперт о словах Мэттиса про "подрывающую НАТО" Россию

Россия пытается подорвать возможности НАТО, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти слова отражают "другую реальность" – то, как НАТО хотелось бы, чтобы было.

Россия пытается подорвать сплоченность и возможности НАТО, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с британским коллегой Гэвином Уильямсоном.

"Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности, в то время как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО", – сказал Мэттис.

По итогам встречи официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что стороны "обсудили национальную оборонную стратегию США, вопросы международной безопасности, включая борьбу с ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в России, США и других странах террористическая организация), Афганистан, Северную Корею и Иран".

"Они также обсудили приоритеты предстоящей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе", – добавила Уайт.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы в данном случае придерживаются весьма странной логики.

"Глава Пентагона господин Мэттис, в общем-то, ничего нового не сказал, подобные заявления звучали уже не раз. То, что Россия якобы пытается подорвать возможности НАТО, я думаю, это заявление отражает "другую реальность" – то, как НАТО хотелось бы, чтобы было. Россия защищается в данной ситуации, а на нас оказывается огромнейшее давление, в том числе силами и средствами Североатлантического альянса, который разворачивает свою деятельность и свою инфраструктуру в странах Балтии и Польши – на границах с Россией. То есть, кто к чьим границам приблизился – Россия приблизилась к границам НАТО? Да нет, наоборот. Так что ничего нового в заявлении Мэттиса, кроме пустых слов, которые не отражают реальность, нет. Он считает, что Россия стремится подорвать возможности НАТО, потому что защищает себя? Простите, но это странная логика. Мы должны себя защищать, другого выбора просто нет", – сказал Иван Коновалов.

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