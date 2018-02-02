"Редкое и приятное явление". Эксперт о находке крупных алмазов в Якутии

В Якутии нашли два алмаза крайне редкой величины. Президент "Алмаз-Холдинга" Флун Гумеров в эфире радио Sputnik оценил работу коллег.

Два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата обнаружены в январе в Якутии, камни такой массы считаются крайне редкой находкой, сообщает добывающая компания "Алроса".

Алмазы были добыты на трубке "Юбилейная" Айхальского горно-обогатительного комбината. Оба алмаза прозрачные с желтоватым оттенком с небольшими и мелкими включениями. Они имеют форму октаэдра. Размер алмаза массой 97,92 карата — 26 х 17 х 21 миллиметр, второй имеет размеры – 27,89 х 27,20 х 27,14 миллиметра.

"Действительно, крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них компания обрабатывает на своем гранильном подразделении "Бриллианты Алроса" и реализует самостоятельно", – приводятся в сообщении слова члена правления, директора единой сбытовой организации "Алросы" Евгения Агуреева.

Трубка "Юбилейная" была открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом. Месторождение традиционно является лидером "Алросы" по добыче крупных кристаллов.

"Алроса" – крупнейший в России производитель алмазов, она осуществляет около 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. В 2017 году компания увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 39,6 миллиона карат.

Президент "Алмаз-Холдинга" Флун Гумеров прокомментировал находку в эфире радио Sputnik.

"Это редкое и очень приятное явление. Это натуральный алмаз. Сегодня, когда идет реальное маркетинговое давление на натуральные алмазы со стороны синтетических бриллиантов, очень важно, чтобы целевая аудитория обратила большее внимание именно на природные алмазы, которым два-три миллиарда лет. Такие события обращают внимание. И приятно, что коллеги из "Алросы" находят такие алмазы – это говорит, что они работают в правильном направлении, проводя дополнительные геологические исследования и открывая новые и новые шахты", – сказал Флун Гумеров.

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