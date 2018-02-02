Политолог: США не хотят "отдавать" Латинскую Америку России и Китаю

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что обеспокоен растущим влиянием России в Латинской Америке. Американская доктрина предполагает, что этот регион должен иметь отношения только с США, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон озабочен тем, что Россия и Китай увеличивают свое влияние в Латинской Америке.

"Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона", – сказал Тиллерсон, выступая в своей альма-матер, Техасском университете в Остине.

Он заявил, что Вашингтон, в отличие от России и Китая, не ищет "скорой выгоды", а хочет взаимовыгодного партнерства для процветания Западного полушария.

"Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды", – сказал Тиллерсон.

Планируется, что с 1 по 7 февраля госсекретарь США посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что последними заявлениями Вашингтон жестко выражает свою позицию по отношению к Латинской Америки.

"США всегда называли Латинскую Америку своим "задним двором". Их доктрина предполагала, что Латинская Америка должна иметь отношения только с США. Во времена противостояния США с СССР мы имели там отношения с Кубой, но в остальном было сложно, особенно когда в этих странах были военные диктатуры. Потом Россия фактически ушла из Латинской Америки. Только в последние годы отношения стали восстанавливаться, особенно когда Бразилия вошла в БРИКС. Между тем, Китай в последние годы активно приходит в Латинскую Америку, как и в Африку. Причем Китай приходит с деньгами, завязывает экономические отношения, рассматривая многие страны Латинской Америки как рынок своей продукции. Это все и беспокоит США: мол, зачем мы будем отдавать "свое". Они же лезут сами везде, где только можно: бывшие государства Варшавского договора, некоторые бывшие части СССР, которые стали независимыми государствами – это теперь почти все клиенты США. Думаю, это жесткое выражение позиции Вашингтона: стену с Мексикой они будут строить, а то, что за стеной, будут по-прежнему считать своим задним двором", – сказал Юрий Светов.