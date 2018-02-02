Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 российских спортсменов. В агентстве поддержали намерение Международного олимпийского комитета оспорить данный вердикт в федеральном суде Швейцарии.
"Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии", – говорится в сообщении WADA.
В агентстве также подчеркнули, что сохранение санкций в отношении 11 российских спортсменов говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о наличии "системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля".
Ранее МОК признал виновными 43-х российских спортсменов, которые участвовали в Играх в Сочи в 2014 году. В связи с этим решением Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.
Полностью оправданы CAS 28 российских спортсменов. Кроме того, Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляции еще 11 российских атлетов. CAS заменил их пожизненное отстранение на отстранение от Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Нас в последние месяцы всех вовлекли в эти процессы и убедили в том, что спортивное правосудие никаким образом не связано с правосудием гражданским. Соответственно, оно действует по своим правилам, и все спортивные организации, в первую очередь МОК, который все это и придумал в свое время, подчиняются этим решениям. И вдруг выясняется, что МОК намерен обратиться с апелляцией на решение Спортивного арбитражного суда в федеральный суд Швейцарии. И я думаю, что принимая это решение, Спортивный арбитражный суд прекрасно знал, как МОК на это отреагирует. И он прекрасно знал, что решение к Играм этого года не будет исполнено и наши олимпийцы не поедут на Олимпиаду. Они как будто соблюли справедливость, но российские олимпийцы по-прежнему от этого страдают", – считает Игорь Шатров.