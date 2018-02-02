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Мнение: в CAS соблюли справедливость, но спортсменам от этого не легче

09:3302.02.2018
(обновлено: 11:07 02.02.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСпортивный арбитражный суд (CAS) в ЛозаннеСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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WADA обеспокоено решением CAS по российским спортсменам, МОК намерен его оспорить. Спортивный арбитражный суд знал, как МОК на это отреагирует, – уверенность в этом в эфире радио Sputnik выразил политолог Игорь Шатров.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 российских спортсменов. В агентстве поддержали намерение Международного олимпийского комитета оспорить данный вердикт в федеральном суде Швейцарии.

Здание, где расположена штаб-квартира WADA в Монреале, Канада
© AFP 2018 / Marc Braibant
Эксперт о решении CAS по 28 россиянам: WADA дискредитировала себя полностью
Обеспокоенность WADA обусловлена тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов. По словам представителей агентства, все 39 спортсменов были частью "системной допинговой программы России". В WADA также посетовали, что вердикт CAS "вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов".

"Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии", – говорится в сообщении WADA.

В агентстве также подчеркнули, что сохранение санкций в отношении 11 российских спортсменов говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о наличии "системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля".

Ранее МОК признал виновными 43-х российских спортсменов, которые участвовали в Играх в Сочи в 2014 году. В связи с этим решением Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Полностью оправданы CAS 28 российских спортсменов. Кроме того, Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляции еще 11 российских атлетов. CAS заменил их пожизненное отстранение на отстранение от Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.  

Работа ФГУП Антидопинговый центр
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вот такой fair-play: лучше попасться на допинге, чем на гражданстве РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что решение суда не может не радовать – это подтверждает чистоту подавляющего большинства отечественных атлетов. Однако российский лидер также призвал относиться спокойно и без эйфории к решению суда. По его словам, России необходимо продолжить работу по совершенствованию антидопинговой программы и политики.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Нас в последние месяцы всех вовлекли в эти процессы и убедили в том, что спортивное правосудие никаким образом не связано с правосудием гражданским. Соответственно, оно действует по своим правилам, и все спортивные организации, в первую очередь МОК, который все это и придумал в свое время, подчиняются этим решениям. И вдруг выясняется, что МОК намерен обратиться с апелляцией на решение Спортивного арбитражного суда в федеральный суд Швейцарии. И я думаю, что принимая это решение, Спортивный арбитражный суд прекрасно знал, как МОК на это отреагирует. И он прекрасно знал, что решение к Играм этого года не будет исполнено и наши олимпийцы не поедут на Олимпиаду. Они как будто соблюли справедливость, но российские олимпийцы по-прежнему от этого страдают", – считает Игорь Шатров.

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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v.kuzovkov
Еще бы! Они же не выполнили заказ Хозяев, не отработали выданных им денег...а теперь, что возвращать?... а они уже потрачены...
11:00
02.02.2018
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curut
Признать вада террористической организацией.
11:01
02.02.2018
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