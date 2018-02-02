Политолог: унижают украинскую нацию не поляки

В Верховной раде назвали запрет бандеровской идеологии в Польше унижением достоинства украинской нации. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в обозримом будещем эта идеология будет осуждена и на самой Украине.

Одобренный в Польше запрет бандеровской идеологии унижает достоинство украинской нации и является надругательством над исторической правдой, говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой", – говорится в заявлении депутатов, которое имеется в распоряжении издания "Европейская правда".

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что агрессивная националистическая идеология всегда была чужда подавляющему большинству украинцев.

"То, что на Украине сейчас на официальном уровне признается бандеровская идеология, – вот это как раз унижение украинской нации. Удивительно, что идеологию, которая вообще не была присуща украинцам, им навязали извне. Эту технологию использовали в борьбе против единства народов России и Украины. С этой идеологией боролись, но оказалось, что недостаточно успешно – семена ее остались, удалось ее достать из закоулков прошлого", – отметил Александр Дудчак.

Однако, по его мнению, в возникшей шумихе можно найти и положительные стороны.

"То, что события на Украине с возрождением этой идеологии заметны теперь не только украинцам и другим народам на постсоветском пространстве, но даже полякам, которые считали себя адвокатами Украины в Европе – это позитивный знак. Все это не пройдет так просто киевской власти, тем, кто поддерживает и навязывает населению эту идеологию. Не думаю, что пройдет слишком много времени, когда и этим люди, и эта идеология будут вновь осуждены, на этот раз, надеюсь, окончательно. С Майданом пришло возрождение фашизма, будем называть вещи своими именами", – сказал Александр Дудчак.

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