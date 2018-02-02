Мнение о встрече разведок РФ и США: в этом случае санкции уже не работают

В Госдепе США и ЦРУ объяснили причину визита в Вашингтон руководителей российских спецслужб. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik рассказал, почему сотрудничество спецслужб необходимо обеим сторонам.

Главы российских спецслужб посетили Вашингтон с официальным визитом и встретились с американскими коллегами. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в разведке. По их информации, в столицу США с визитом приехали директор ФСБ Александр Бортников, начальник Главного управления российского генштаба Игорь Коробов и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, которые встретились с главой ЦРУ Майком Помпео.

О приезде в Вашингтон директора СВР рассказал и российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, американские и российские спецслужбы продолжат сотрудничать даже в нынешних условиях. Он отметил, что работа сторон в 2018 году особо важна на фоне Чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

В понедельник американские власти опубликовали список из более двухсот российских политиков и бизнесменов, которые вошли в так называемый "кремлевский доклад". В данном списке оказался также и Нарышкин. Кроме того, директор СВР внесен в санкционные списки США и Евросоюза с 2014 года.

Однако, как напомнила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, Вашингтон может приостановить действие визовых санкций, если это касается национальных интересов.

При этом она подчеркнула, что США и Россия имеют разногласия по многим вопросам, однако есть области, в которых необходима совместная работа сторон. Одной из таких областей, отметила Науэрт, является борьба с террористическими группировками.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео признал, что США рассматривают Россию как противника, однако Москва нужна Вашингтону в борьбе с терроризмом.

"Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом", – написал Помпео в письме на имя лидера демократов в сенате Чарльза Шумера.

В Кремле не стали комментировать сообщения о консультациях российских и американских спецслужб.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik объяснил, почему сотрудничество спецслужб необходимо обеим сторонам.

"Сейчас невозможно не сотрудничать с Россией, когда Россия победила ИГ*. Кроме того, некоторые террористы прибывали в Сирию и Ирак с территории бывшего СССР. И Россия в курсе, как и какими путями могут возвращаться оставшиеся в живых бандиты. Для США это очень удобно. Можно привести и обратный пример: теракт в Петербурге помогли предотвратить американские спецслужбы. Взаимодействие спецслужб двух государств, которые имеют самый большой вес в целом ряде регионов, необходимо. В то же время санкции санкциями, но, оказывается, у американцев может работать и здравый смысл. Потому въезд Сергею Нарышкину в США запрещен, но, тем не менее, он прибыл в Вашингтон, участвовал в переговорах. Когда зашла речь о безопасности, то вопрос о санкциях естественным образом отпал. Я убежден, что такого рода встречи необходимы даже в самые сложные времена. И это говорит о том, что российско-американские отношения можно улучшить, потому что есть из чего исходить", – полагает Евгений Бень.

*запрещенная в России террористическая организация