«Ты супер!»: проект про душу и судьбы

Проект "Ты супер" для детей, оставшихся без попечения родителей, с самой первой программы покорил зрителей искренностью участников. Организаторам шоу – телеканалу НТВ и международному информационному агентству и радио Sputnik – удалось объединить таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. А в этом году в проекте примут участие конкурсанты из Европы и Ближнего Востока. Как рассказал в эфире радио Sputnik генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, этот проект – не про рейтинги, а про душу и судьбы.
"Ты супер!" для нас не просто телевизионная программа, мы с самого начала понимали, что берем на себя серьезную ответственность сделать что-то большее. Можно это называть большой социальной акцией, благотворительным проектом. "Ты супер!" – это семья. С детьми, которые участвуют в конкурсе, мы стараемся максимально поддерживать отношения. Мы стараемся, чтобы дети профессионально развивались, это очень важно".
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