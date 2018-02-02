Второй сезон нашумевшего шоу "Ты супер" стартует на НТВ 10 февраля. Телеканал подготовил массу сюрпризов для зрителей. Некоторые секреты предстоящего шоу радио Sputnik раскрыл генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Проект "Ты супер" для детей, оставшихся без попечения родителей, с самой первой программы покорил зрителей искренностью участников. Организаторам шоу – телеканалу НТВ и международному информационному агентству и радио Sputnik – удалось объединить таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. А в этом году в проекте примут участие конкурсанты из Европы и Ближнего Востока. Как рассказал в эфире радио Sputnik генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, этот проект – не про рейтинги, а про душу и судьбы.

"Ты супер!" для нас не просто телевизионная программа, мы с самого начала понимали, что берем на себя серьезную ответственность сделать что-то большее. Можно это называть большой социальной акцией, благотворительным проектом. "Ты супер!" – это семья. С детьми, которые участвуют в конкурсе, мы стараемся максимально поддерживать отношения. Мы стараемся, чтобы дети профессионально развивались, это очень важно".

«Ты супер!»: проект про душу и судьбы Your browser does not support HTML5 audio

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.