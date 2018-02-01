Эксперт: усиление обороны Курил – стратегическая необходимость

Авиация ВКС России будет базироваться на острове Итуруп, говорится в распоряжении правительства. Ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik объяснил, почему России необходимы подобные "силовые точки".

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России будет базироваться совместно с гражданской на курильском острове Итуруп, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Аэродром Итуруп включен в раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования от 2007 года, говорится в документе.

Сейчас на Курильских островах развернута пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа. На Итурупе размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на Кунашире – комплекс "Бал".

Кроме того, сообщалось, что в этом году Россия начнет строить на Курилах базы. Комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа, планируется прикрыть острова Парамушир и Матуа.

В феврале прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что оборона Курильских островов будет усилена.

В эфире радио Sputnik член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук высказал мнение, что такое усиление необходимо и оправданно.

"Думаю, что ошибаются те, кто думает, что нам никто не угрожает. Если бы в планах нашего командования, которые строятся на разведданных, не было бы правильного понимания ситуации, то на Курильских островах никто бы ничего не строил. Если мы усиливаемся там своей военной составляющей, значит, для этого есть стратегическая необходимость. И здесь дело не в Японии. Все прекрасно знают, какое количество натовских баз расположено вблизи наших границ. Учитывая географию нашей страны, протяженность наших границ, у нас должны быть такие опорные силовые точки. И абсолютно точно, что эта новость будет раздражителем для Запада", – сказал Игорь Шевчук.

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