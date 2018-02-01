Эксперт: в Киеве огласили "коммерческую аксиому" по российскому газу

На Украине подсчитали убытки от переплат за поставки российского газа по реверсу. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Александр Пасечник отметил, что эти данные не являются "открытием".

Бывший глава департамента финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб назвал примерную сумму, в которую, по его мнению, обошелся Киеву отказ от российского газа. Об этом он написал в Facebook.

По его подсчетам, Украина потеряла около миллиарда долларов, переплачивая за поставки газа по реверсу.

"Реально же Украина покупала тот же российский газ, только дороже, с учетом наценки европейских поставщиков и "прокладки" на границе", – отметил Гольдарб.

Бывший чиновник обвинил президента Петра Порошенко в популизме, процитировав его высказывания об "избавлении от газовой иглы России", и напомнил, что счетчик на сайте "Нафтогаза" отмерял количество дней, прожитых Украиной без российского газа.

"И вот все. Заново будем покупать напрямую. А как же "газонезависимость"?", – задался вопросом Гольдарб.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду, что страна сможет сама себя обеспечивать газом через несколько лет.

В эфире радио Sputnik руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отметил, что бывший украинский чиновник не сделал открытия.

"Какой смысл оглашать коммерческую аксиому? Это и так всем известно. Мы твердим это на протяжении нескольких лет: закупки по реверсу – дороже, как ни крути. В этом случае лишь наживаются европейские "посредники". Пожалуйста, реверсируйте, но это тот же наш, российский газ по происхождению в большинстве своем. Понятно, что прямые поставки всегда дешевле. И понятно, что издержки были вызваны политическим подходом Киева к вопросам закупок российского газа. Ныне они должны закупать уже по решению Стокгольмского суда, плюс – надо заплатить неустойки за саботаж, за срыв контрактов и так далее. К тому же с момента публикации решения суда у них накапливается неустойка. Вот это – их обязательства, которые приближаются к 3 млрд долларов", – сказал Александр Пасечник.

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

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