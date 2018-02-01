Эксперт: в Киеве огласили "коммерческую аксиому" по российскому газу

Бывший глава департамента финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб назвал примерную сумму, в которую, по его мнению, обошелся Киеву отказ от российского газа. Об этом он написал в Facebook.
По его подсчетам, Украина потеряла около миллиарда долларов, переплачивая за поставки газа по реверсу.
"Реально же Украина покупала тот же российский газ, только дороже, с учетом наценки европейских поставщиков и "прокладки" на границе", – отметил Гольдарб.
"И вот все. Заново будем покупать напрямую. А как же "газонезависимость"?", – задался вопросом Гольдарб.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил надежду, что страна сможет сама себя обеспечивать газом через несколько лет.
В эфире радио Sputnik руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отметил, что бывший украинский чиновник не сделал открытия.
"Какой смысл оглашать коммерческую аксиому? Это и так всем известно. Мы твердим это на протяжении нескольких лет: закупки по реверсу – дороже, как ни крути. В этом случае лишь наживаются европейские "посредники". Пожалуйста, реверсируйте, но это тот же наш, российский газ по происхождению в большинстве своем. Понятно, что прямые поставки всегда дешевле. И понятно, что издержки были вызваны политическим подходом Киева к вопросам закупок российского газа. Ныне они должны закупать уже по решению Стокгольмского суда, плюс – надо заплатить неустойки за саботаж, за срыв контрактов и так далее. К тому же с момента публикации решения суда у них накапливается неустойка. Вот это – их обязательства, которые приближаются к 3 млрд долларов", – сказал Александр Пасечник.
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