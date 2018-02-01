Политолог: принимая новый закон, Польша не просчитала реакцию из-за океана

Польский сенат принял закон о концлагерях и запрете бандеровской идеологии. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что закон еще больше обострит противоречия между Варшавой и Киевом, и это вряд ли понравится США.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Штраф или лишение свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и высказывания, которые можно интерпретировать, как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистов.

Такая же ответственность вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Теперь закон должен подписать польский президент Анджей Дуда.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый польским сенатом закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", – написал Порошенко в Facebook.

В свою очередь, депутат Верховной рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату". По ее словам, украинцам тоже есть что припомнить полякам, однако Киев им "все простил и попросил прощения".

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае Польша действительно перешла "красную черту", но не в отношении Украины.

"С одной стороны, заявление Гопко как носительницы этой самой идеологии логично. С другой стороны, есть и еще один аспект – Польша в какой-то степени действительно перешла "красную черту", потому что подобные решения могут вызвать недовольство из-за океана. Все-таки, так или иначе, и Польша, и Украина мыслятся в Вашингтоне, как определенный "санитарный барьер" против "российской угрозы". И, соответственно, в Вашингтоне мыслят отношения между этими двумя странами немного другими. Правда, здесь есть нелогичность американской позиции – если вы приводите к власти в соседних странах националистов, у которых есть счеты друг к другу, то естественно, что будут возникать конфликты на исторической почве. Здесь ситуация достаточно предсказуема", – сказал Василий Стоякин.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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