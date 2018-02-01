В Нижнем Новгороде ликвидирован член ИГ*, готовивший теракт, сообщила ФСБ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов.

В Нижнем Новгороде нейтрализован член группировки "Исламское государство"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Террорист оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, он готовил нападение в день выборов президента России. При задержании боевик оказал силовикам вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по фактам членства в группировке "Исламское государство"* и подготовки теракта.

Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, в прошлом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Так, в декабре спецслужбы разоблачили ячейку ИГ* в Санкт-Петербурге, задержав семь ее членов. Преступники планировали взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей. После этого президент Владимир Путин поручил Бортникову действовать при задержании террористов в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников ликвидировать бандитов.

Сообщение о ликвидации террориста в Нижнем Новгороде прокомментировал в эфире радио Sputnik член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов.

"В этом просматривается один негативный тренд: готовился крупный теракт, причем в значимый для страны день, и это еще раз говорит о том, что на нас по всем линиям продолжают оказывать давление и одна из линий — совершение терактов. Но положительный момент тоже существует. Во-первых, речь не идет о заглубленной "спящей" террористической ячейке. Это был "варяг"-одиночка, который прибыл в Россию и нуждался во всем: в оружии, средствах связи, транспорте и так далее. Наши органы благодаря огромному опыту умеют работать над выявлением людей, имеющих подобные намерения. Поэтому его взяли достаточно быстро. И его ликвидация — знак всем другим таким "бармалеям". Путин в декабре заявил о том, что если террористы будут угрожать жизни сотрудников, которые производят задержание, то те могут применять оружие. То есть они могут сейчас действовать безо всяких мыслей о будущих разборках со службой внутренней безопасности, и это очень большой плюс для тех, кто ведет эту работу", — считает Дмитрий Ефимов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © ФСБ РФ Кадры ФСБ РФ с места нейтрализация боевика ИГ* в Нижнем Новгороде

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики "ВКонтакте" и Facebook. Присоединяйтесь!