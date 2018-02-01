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Эксперт: операция ФСБ в Нижнем Новгороде — знак всем другим террористам

14:3701.02.2018
(обновлено: 15:37 01.02.2018)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФПерейти в фотобанкКомпоненты для изготовления взрывных устройств на месте попытки задержания сотрудниками ФСБ РФ террориста, готовившего теракт в день выборов президента России. 1 февраля 2018Компоненты для изготовления взрывных устройств на месте попытки задержания сотрудниками ФСБ РФ террориста, готовившего теракт в день выборов президента России. 1 февраля 2018
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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В Нижнем Новгороде ликвидирован член ИГ*, готовивший теракт, сообщила ФСБ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов.

В Нижнем Новгороде нейтрализован член группировки "Исламское государство"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Террорист оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, он готовил нападение в день выборов президента России. При задержании боевик оказал силовикам вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ветеран ФСБ: в борьбе с терроризмом действовать надо предельно жестко
У преступника нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по фактам членства в группировке "Исламское государство"* и подготовки теракта.

Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, в прошлом году в России предотвратили 18 крупных терактов. Так, в декабре спецслужбы разоблачили ячейку ИГ* в Санкт-Петербурге, задержав семь ее членов. Преступники планировали взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей. После этого президент Владимир Путин поручил Бортникову действовать при задержании террористов в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников ликвидировать бандитов.

Сообщение о ликвидации террориста в Нижнем Новгороде прокомментировал в эфире радио Sputnik член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов.

"В этом просматривается один негативный тренд: готовился крупный теракт, причем в значимый для страны день, и это еще раз говорит о том, что на нас по всем линиям продолжают оказывать давление и одна из линий — совершение терактов. Но положительный момент тоже существует. Во-первых, речь не идет о заглубленной "спящей" террористической ячейке. Это был "варяг"-одиночка, который прибыл в Россию и нуждался во всем: в оружии, средствах связи, транспорте и так далее. Наши органы благодаря огромному опыту умеют работать над выявлением людей, имеющих подобные намерения. Поэтому его взяли достаточно быстро. И его ликвидация — знак всем другим таким "бармалеям". Путин в декабре заявил о том, что если террористы будут угрожать жизни сотрудников, которые производят задержание, то те могут применять оружие. То есть они могут сейчас действовать безо всяких мыслей о будущих разборках со службой внутренней безопасности, и это очень большой плюс для тех, кто ведет эту работу", — считает Дмитрий Ефимов. 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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© ФСБ РФ
Кадры ФСБ РФ с места нейтрализация боевика ИГ* в Нижнем Новгороде

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Популярные комментарииВсе комментарии
Siegfried Heiligk111b
k111b, На бостенском марафоне тоже кастрюли взорвались! Знаете?
15:26
01.02.2018
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vold267
Как-то странно читать некоторые комментарии по теме. Когда спецслужбы ликвидируют злодеев до терактов, они не довольны методами. А когда их уничтожают после злодеяний не довольны расторопностью. Уважаемые, вы все-таки определитесь, что вам нравиться: жертвы и расплата или сразу расплата без жертв среди населения.
15:29
01.02.2018
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