Политолог: давить на РФ "кремлевским списком" – превращать графит в алмаз

В конгрессе США разочарованы тем, что за публикацией "кремлевского доклада" не последовали санкции. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что американские власти продолжают интриги вокруг "кремлевского доклада".

Конгрессмены разочарованы тем, что за публикацией "кремлевского доклада" не последовали санкции, рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин.

По его словам, по этому вопросу пройдут отдельные слушания. Он добавил, что конгресс не будет публиковать закрытую часть доклада, поскольку это запрещено.

В свою очередь, член комитета по международным делам палаты представителей Брэд Шерман заявил, что документ сам по себе малозначимый, это лишь намек на возможное введение ограничительных мер. По его мнению, этот список "не так сложно подготовить".

В ночь на вторник, 30 января, Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли 210 человек: почти все российское руководство, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, и крупные предприниматели. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает, что их могут ввести в будущем.

Документ подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который приняли летом 2017 года.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что в конгрессе продолжаются интриги вокруг "кремлевского доклада".

"Неясно, это сознательное совместное действие конгресса с президентом или они работают по отдельности. Но в действительности конгресс продолжил ту же интригу. Говорилось, что по списку "кремлевского доклада" санкции не будут применяться сразу. Мол, посмотрим на поведение. Сейчас конгресс фактически говорит, мол, мы эту угрозу начнем реализовывать – будем выяснять, кого наказывать, и как скоро. Дескать, скорее показывайте лояльность "великой Америке". Но американцы не понимают очень простой вещи: давить на Россию – все равно что превращать графит в алмаз: чем больше вы давите, тем жестче будет противодействие. Наш национальный характер не предусматривает давления. И если это не будет позицией одного сенатора, а будет позицией обеих палат, то они только усилят национальный консенсус в России, а не ослабят его, на что американцы надеются. Они-то думают, что у нас из-за санкций у нас появятся противники власти. Наоборот все будет", – сказал Дмитрий Журавлев.

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