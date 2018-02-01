Политолог: Киев продемонстрировал, что расстается с Донбассом и Крымом

Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, соответствующее решение от 25 января опубликовано на сайте совета.
Совет заявляет, что это решение принято "в связи с мерами по борьбе с терроризмом" на соответствующих территориях и чтобы обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня.
В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев прокомментировал решение украинских властей.
"Меры по прекращению деятельности государственных органов Украины на территории Донецкой и Луганской областей начались еще в 2014 году. Процесс этот растянулся. Безусловно, он свидетельствует о том, что эти регионы – если не де-юре, то де-факто – не находятся в юрисдикции современного украинского государства, официального Киева. Украина сама демонстрирует, что она расстается с этими регионами. И тогда еще удивительнее звучат фразы относительно того, что они хотят реинтегрировать эти регионы. На основании чего? Если они сами прекращают деятельность там своих собственных государственных органов", – сказал Владимир Киреев.
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