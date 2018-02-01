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Политолог: Киев продемонстрировал, что расстается с Донбассом и Крымом

13:0301.02.2018
(обновлено: 13:08 01.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСудьи и адвокат Валентин Рыбин на заседании Дарницкого районного суда Киева, где рассматривается дело российского военнослужащего Максима Одинцова. 8 августа 2017Судьи и адвокат Валентин Рыбин на заседании Дарницкого районного суда Киева, где рассматривается дело российского военнослужащего Максима Одинцова. 8 августа 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские суды прекратили работать в Донбассе и Крыму. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев прокомментировал это решение украинских властей.

Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, соответствующее решение  от 25 января опубликовано на сайте совета.

Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Политолог: "технология" Киева не имеет отношения к реинтеграции
"Девятого января 2018 года в ВСП поступило представление председателя Верховного суда от 2 января 2018 года №1/0/2-18 о прекращении работы судов в Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях <…> руководствуясь статьей 147 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 года Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", – сказано в тексте.

Совет заявляет, что это решение принято "в связи с мерами по борьбе с терроризмом" на соответствующих территориях и чтобы обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев прокомментировал решение украинских властей.                                  

"Меры по прекращению деятельности государственных органов Украины на территории Донецкой и Луганской областей начались еще в 2014 году. Процесс этот растянулся. Безусловно, он свидетельствует о том, что эти регионы – если не де-юре, то де-факто – не находятся в юрисдикции современного украинского государства, официального Киева. Украина сама демонстрирует, что она расстается с этими регионами. И тогда еще удивительнее звучат фразы относительно того, что они хотят реинтегрировать эти регионы. На основании чего? Если они сами прекращают деятельность там своих собственных государственных органов", – сказал Владимир Киреев.

Украинский военный стреляет из пулемета на огневой позиции в Авдеевке
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
"Шаг к войне". Политолог о принятии Радой закона о реинтеграции Донбасса
Против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, власти Украины в апреле того же года начали военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Бай Бай украина !!!
14:12
01.02.2018
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sergeyufa777
Всё дело в том, что финансировать подобные фейкпроекты Мвф отказался, а бесплатно кормить подобных дармоедов киевский режим абсолютно не способен.
14:14
01.02.2018
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