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Эксперт о решении CAS по 28 россиянам: WADA дискредитировала себя полностью

12:3201.02.2018
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© AFP 2018 / Marc BraibantЗдание, где расположена штаб-квартира WADA в Монреале, КанадаЗдание, где расположена штаб-квартира WADA в Монреале, Канада
© AFP 2018 / Marc Braibant
Спортивный арбитражный суд отменил пожизненное отстранение 28 россиян от участия в Олимпиадах. Спортивный журналист Алексей Осин в эфире радио Sputnik прокомментировал решение, принятое CAS в отношении российских спортсменов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг опубликовал решение на апелляции 39 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и аннулирование их результатов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Так Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Работа ФГУП Антидопинговый центр
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вот такой fair-play: лучше попасться на допинге, чем на гражданстве РФ
Полностью оправданы CAS 28 российских спортсменов: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все – скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова (все – лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все – конькобежный спорт), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба – санный спорт), Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все – женский хоккей).

Частично были удовлетворены апелляции 11 спортсменов (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане). В этот список попали: бобслеисты – Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы – Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки – Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Спортивный журналист Алексей Осин в эфире радио Sputnik отметил, что решение CAS подтверждает необоснованность обвинений в адрес российских спортсменов со стороны WADA, на которые опирался МОК при принятии решений.

"Насколько я понимаю, решение по 11 спортсменам частично осталось в силе. Но тут главное другое – что в итоге "титанических усилий" 157 комиссий, профессоров, дырок в стене данные подтвердились всего по 11 спортсменам. Это всего-навсего 2% из нашей команды в Сочи. И вот ради этого была поднята эта волна. WADA дискредитировала себя полностью, до самых последних капелек. Потому что не смогли наладить ни коммуникацию с фирмами, которые действительно могли бы сделать неоткрывающиеся емкости с пробами, ведь доказали, что их можно вскрыть хоть у себя дома, провалили допинг-контроль в Рио-де-Жанейро, в Сочи, уже провалили в Пхенчхане, хотя Олимпиада еще не началась. И эти люди сидят и с видом инквизиторов рассказывают нам, кого надо карать, кого миловать. Мне кажется, МОК должен принять решение по сотрудничеству с этой организацией и реформировать ее до основания", – сказал Алексей Осин.

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