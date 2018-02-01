Мнение: если в горах КНДР есть подземные объекты, то они неприступны

Подземные военные объекты КНДР могут сыграть важную роль в случае вооруженного конфликта, пишут американские СМИ. Директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов в эфире радио Sputnik согласился с этим мнением, сославшись на опыт Вьетнамской войны.

Подземные военные объекты КНДР могут стать "секретным оружием" Пхеньяна в случае войны на Корейском полуострове, пишет американское издание The National Interest.

Издание утверждает со ссылкой на южнокорейские источники, что в Северной Корее имеется широкая военная инфраструктура подземного базирования, которая может дать преимущество КНДР при военном конфликте.

Речь идет о подземных укрытиях для северокорейского руководства, а также о туннелях, некоторые из которых якобы ведут на территорию Южной Кореи. Помимо этого издание сообщает о северокорейских авиабазах подземного базирования и об артиллерийских орудиях, развернутых в горных туннелях. Обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно.

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов в эфире радио Sputnik отметил, что секретные подземные сооружения на случай войны в КНДР действительно могут быть – хотя о том, какие именно это сооружения, судить трудно.

"Было бы странно, если бы у Северной Кореи не было системы подземных коммуникаций и бункеров на случай войны. Тем более что США и их союзники постоянно угрожают разного рода ударами, поэтому было бы удивительно, если бы у КНДР не было плана на такой случай. Вспомним, что во время Вьетнамской войны во Вьетнаме была система коммуникаций, известная как "Тропа Хошимина", которую американцы так и не смогли перерезать, несмотря на усиленные бомбардировки. И во Вьетнаме тоже была система подземных коммуникаций – в районе, известном как "Железный треугольник", недалеко от Сайгона (ныне г. Хошимин, – ред.). Сейчас там открыт небольшой парк для туристов, который называется "Кути", и там можно посмотреть подземные коммуникации, обустроенные не в горах, а просто в земле – так вот, американцы не смогли взять этот район во время войны за много лет. Я считаю, что северокорейская армия, конечно, учла этот положительный вьетнамский опыт. И если у них есть системы коммуникаций в горах, то эти системы неприступны", – считает Владимир Колотов.

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