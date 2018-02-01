Политолог о ситуации с дипсобственностью РФ: США "раскручивают" обострение

Россия выразила обеспокоенность состоянием дипсобственности в США, доступ к которой был закрыт американскими властями. Политолог Виталий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, отметив, что действия США прямо нарушают международное право.

Россия по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности РФ, доступ к которой закрыт властями США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить ее сохранность. Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется", – говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве отмечают, что отказы послу России войти в здания, принадлежащие РФ, ничем не мотивируются.

"Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается. Заверения помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности М.Эваноффа, что с нашей собственностью все в порядке, не вызывают доверия. Хотят снять сомнения – пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Р.Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять", – подчеркивают в российском посольстве.

Ранее в среду помощник госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил РИА Новости, что местные правоохранительные органы США содержат закрытые российские дипломатические объекты в полной неприкосновенности.

Координатор Экспертного совета клуба "Российский парламентарий", политолог Виталий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что действия американской стороны препятствуют нормальному развитию отношений между двумя странами.

"Дипломатическая собственность неприкосновенна. И подобные действия – это прямое нарушение международного права. Это такой частный случай проявления обострения отношений между Россией и США, которое, к сожалению, идет последовательно, раскручивается. Конечно, это не сопоставимо с политикой санкций, выходом из каких-то договоров, касающихся контроля над вооружениями, но это тоже признак общего ухудшения отношений. Ведь в чем задача дипломатов – содействовать нормализации отношений. Но если их деятельность сопровождается какими-то нападками, наездами, ущемлениями профессиональной деятельности, то у них (дипломатов – ред.) не будет возможности нормально функционировать. Эта ситуация на самом деле очень неправильная, и здесь, конечно, надо разбираться по сути", – сказал Виталий Журавлев.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента США. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

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