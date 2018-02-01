Аналитик: только одна страна может сорвать "Северный поток-2"

Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток-2" в своих водах. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что многие европейские компании выступают за сотрудничество с Россией в газовой сфере.

Россия считает, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза, при этом Москва против намерений некоторых стран торпедировать этот проект, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке-2". Он также признал, что Польша пытается использовать США для оказания влияния на "Газпром".

"Хотелось бы еще раз напомнить польской стороне, что газопровод "Северный поток-2" не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет ее просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей", – сказала Захарова.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Как сообщается на сайте компании Nord Stream 2 AG, оператор проекта получил разрешение на строительство газопровода в немецких территориальных водах. Также была одобрена прокладка сухопутной части газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, комментируя решение Германии, заявил, что у Украины очень мало времени для противодействия строительству трубопровода "Северный поток-2", который может сократить транзит газа через страну.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что Украина не может помешать реализации проекта.

"У Украины нет и никогда не было возможностей прервать проект. Такие страны как Германия, Австрия, Чехия и большинство европейских компаний выступают за сотрудничество с Россией в газовой сфере, за реализацию "Северного потока-2". Они хотят минимизировать риски прерывания газоснабжения своих государств. А такие риски при сохранении транзита через Украину есть, потому что украинская труба старая, необходимо вкладывать деньги в ее модернизацию. Это около 10, а то и 12 миллиардов долларов. И этим никто не занимается, в отличие от "Северного потока". Сорвать этот проект могут только американцы, если они откровенно будут давить на европейский бизнес, запретят любые контакты с "Газпромом" по данному направлению и закроют все возможности для сотрудничества. Но это приведет к жесткому конфликту, прежде всего, с Германией, который выльется в долгосрочное охлаждение отношений между США и ЕС. Поэтому я думаю, что американцы на это не пойдут", – сказал Игорь Юшков.

По его мнению, об этом говорят и заявления президента США Дональда Трампа в Давосе.

"Трамп в Давосе показал, что он хочет сотрудничать с европейцами, пусть и ради развития американской экономики. Поэтому я думаю, что он на такой жесточайший конфликт не пойдет. Даже Еврокомиссия обозначила, что она не может запретить строительство "Северного потока-2". Поэтому, скорее всего, проект будет реализован. Единственная возможная проблема – это противодействие со стороны Дании, на которую откровенно давят США. И, возможно, придется немного поменять маршрут. Это приведет к небольшому удорожанию проекта. Но в целом к концу 2019 года, когда у "Газпрома" и "Нафтогаза" заканчивается транзитное соглашение, этот проект должен быть реализован. Пока он идет в графике", – отметил Игорь Юшков.

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