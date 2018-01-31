Мнение: высказывание генсека НАТО о "назойливой России" не делает ему чести

Йенс Столтенберг причислил "назойливую Россию" к главным мировым угрозам. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Михеев прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отнес Россию к числу главных мировых угроз. Слова руководителя альянса приводит издание "Политика".

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние 25 лет", — считает генсек.

К основным угрозам, помимо "назойливой России", которая, по его словам, "нарушает международные границы", Столтенберг причислил нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР. Кроме того, Столтенберг отметил, что мировой безопасности угрожают терроризм и кибератаки.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией и выступает за политический диалог, несмотря на то, что страна стала "более самоуверенной".

В эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев прокомментировал нынешнее заявление Столтенберга.

"Для меня это заявление является показателем того, что руководство НАТО, Европа "прогнулись" под (президента США Дональда) Трампа. Некоторое время они сопротивлялись американским инициативам, говорили, что видят большую опасность для Европы в терроризме, в наплыве эмиграции. А теперь начинают принимать эту американскую игру, называть Россию "самым главным злом". Раньше они возмущались давлением Трампа на Европу, в частности его требованием выделять на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП, то теперь они начинают "прогибаться" и, наверное, будут увеличивать свои военные расходы, которые нужны для того, чтобы поддерживать, в первую очередь, американский ВПК. Что касается высказываний о "назойливой России", то это не входит ни в какие рамки — такое презрительное выражение по отношению к великой стране, которая в свое время очень многое сделала для освобождения Европы. Это отнюдь не дипломатический язык. Конечно, все это не делает чести европейцу Столтенбергу", — отметил Дмитрий Михеев.

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