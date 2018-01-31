Американист: дискурс о "военном обострении с РФ" не имеет поддержки в США

"Второй человек в Пентагоне" Пол Сельва рассказал, каким был бы конфликт США с Россией и Китаем. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что стоит за этим заявлением.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США, "второй человек в Пентагоне" Пол Сельва рассказал, какими могут быть конфликты США с Россией и Китаем, пишет Defense News

"Это две уникальные схватки, с которыми мы должны иметь дело, некоторые элементы пересекаются, но они неодинаковы", – заявил он на мероприятии, организованном Defense Writers Group.

По его словам, с Китаем это было бы в первую очередь противостояние на море и в воздухе, армия и морская пехота играли бы второстепенную роль. В конфликте с Россией в основном были бы задействованы ВВС и армия, хотя "морской компонент" тоже играл бы важную роль, потому что, как сказал генерал, "вы не можете попасть в Россию, не переплыв Северную Атлантику".

Сельва подчеркнул, что в соответствии с разрабатываемой Национальной оборонной стратегией Пентагона Россия считается "глобальной" угрозой. По его словам, это намеренное отступление от идеи о том, что Россия является исключительно европейской проблемой.

Сельва отметил, что Пентагон разрабатывает "глобальный план" для России и Китая, однако выяснение того, какой сценарий окажется наиболее вероятным, а также распределение инвестиций на основании этой информации – серьезный вызов для американского военного ведомства.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин выразил мнение, что это заявление стоит рассматривать через призму внутриполитических и бюрократических процессов в США.

"Это борьба за наращивание военного бюджета и попытка спровоцировать оппонента, в качестве которого определена Россия, на гонку вооружений. Пентагон стремится нарастить бюджет, получить все больше и политического, и бюрократического внимания через финансирование своих новых программ – так министерство обороны решает свои собственные вопросы. И я уверен, что все это не связано ни с какими реалиями. Потому как даже на антироссийской волне и антикитайских настроениях никто в Соединенных Штатах не готов к развязыванию даже локального военного конфликта с Россией и Китаем. Мы видим, что жесткая риторика США в отношении потенциального военного решения, например, корейского вопроса не находит поддержки не только среди населения, но и среди конгрессменов. Таким образом, мы можем точно говорить, что нет политической поддержки и у дискурса о военном обострении США с Россией, хотя сам дискурс будет только нарастать", – сказал Григорий Ярыгин.

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