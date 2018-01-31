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Военный эксперт: идет отработка ступеней баллистической ракеты "Сармат"

17:4131.01.2018
(обновлено: 17:42 31.01.2018)
01900
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтартовый комплекс космодрома ПлесецкСтартовый комплекс космодрома Плесецк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На космодроме Плесецк испытали перспективную межконтинентальную баллистическую ракету, предположительно, "Сармат". В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал эти испытания.

Инфраструктуру для бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования в прошлом году создали на космодроме Плесецк в городе Мирном, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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"На 1-ом ГИК в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования", – сказал Иванов на Едином дне приемки военной продукции.

О какой именно ракете идет речь, в Минобороны не уточнили, однако можно предположить, что это перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат". Как сообщалось, первые бросковые испытания новой ракеты должны были пройти до конца 2017 года. Об их результатах публично не сообщалось.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы.

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе – "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Проверка надежности". Военный эксперт — об испытании ракеты "Тополь"
Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Как сообщал РИА Новости источник в "оборонке", на эту ракету планируется перевооружить семь полков РВСН.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях ракеты "Сармат".            

"Это трехступенчатая ракета, которая имеет разделяющиеся головные части – боевые блоки. Сейчас проводятся так называемые бросковые испытания – на космодроме Плесецк идет отработка первой и второй ступеней ракеты. Расчетная дальность ее полета составляет 11-18 тысяч километров, среднее отклонение от цели составляет примерно 120 метров – для ракеты с ядерным боезарядом это очень хороший показатель. Ракета способна нести два вида зарядов: либо 10 боеголовок мощностью 750 килотонн, либо 15 боеголовок мощностью 450 килотонн. Понятно, что боеголовки разделяющиеся – они имеют дополнительно еще и ложные боеголовки. Особенность боеголовок в том, что они будут маневрирующими, способными лететь на скоростях гиперзвука, что затрудняет работу по ним систем противоракетной обороны вероятного противника", – сказал Алексей Леонков.

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