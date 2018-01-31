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Украинский политик: иностранная помощь ВСУ "теряется" еще в упаковке

16:0431.01.2018
(обновлено: 16:07 31.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской областиВоеннослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине рассказали о международной помощи, полученной ВСУ за четыре года. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что многое из этой помощи было либо разворовано, либо утрачено, либо оказалось негодным.

Вооруженные силы Украины за последние четыре года получили в рамках международной технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы на сумму почти 247 млн долларов, сообщил заместитель министра обороны страны Олег Шевчук.

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Жизнь взаймы: Киев хочет брать военную технику напрокат. Разумеется, у США

"В первую очередь это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV (Humvee) и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование", –  рассказал Вешчук  в интервью официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

По его словам, также оказана международная консультативно-совещательная помощь. К примеру, стратегические иностранные советники принимали активное участие в разработке проектов важных документов оборонного планирования – таких, как стратегический оборонный бюллетень Украины и военная доктрина.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
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По словам Шевчука, помогают иностранные специалисты и в реформировании систем логистики и стандартизации украинских вооруженных сил. "Ожидаемый бюджет соответствующего трастового фонда НАТО составляет 4,1 млн евро. Страны-контрибуторы здесь – Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Турция и Чехия", – добавил замминистра обороны.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник выразил мнение, что многое из этой помощи было либо разворовано, либо утрачено, либо оказалось негодным.

"В качестве помощников выступают в основном американцы, они эту помощь ежегодно закладывают в свой бюджет. Первой поставкой стала автомобильная техника, и была информация, что это старая техника из Афганистана. Были также радары, станции контрбатарейной борьбы, но все это было потеряно в "котлах" в 2014 году еще, как говорится, в упаковке. Было стрелковое оружие, многие говорят о том, что у ВСУ есть и снайперские винтовки, а сейчас стоит вопрос о поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin. То есть вооружение потихоньку идет. Если брать общую сумму, то она небольшая, но существенная для Украины. Но дело в том, что поставляется не столько вооружение, сколько амуниция, обмундирование, продукты питания. Не секрет, что, например, после первого же поступления армейских пайков, они появились на рынке, а не в воинских частях. Был скандал. Но это уже не удивляет: если руководство страны ворует, то почему бы офицерам и прапорщикам не воровать? Американцы видят, что любая помощь будет на Украине разворована", – сказал Владимир Олейник.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
украина живет коррупцией ради коррупции и во имя коррупции !!! это в генах !!!
16:22
31.01.2018
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seregaplotnikov82
Мы деньгами ..газом ..рабочими местами помогали когда думали что братья а хозяева пиндоские оружием чтобы уничтожали друг друга..вытащили из тюрьмы с косой..Луценко...всю нечисть наружу и дали власть !!!по мне только полный распад и все наши земли забрать нам а ляхам и другим свои...а эти пусть скачут в своём мордере !!!
17:14
31.01.2018
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