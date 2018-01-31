Украинский политик: иностранная помощь ВСУ "теряется" еще в упаковке

На Украине рассказали о международной помощи, полученной ВСУ за четыре года. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что многое из этой помощи было либо разворовано, либо утрачено, либо оказалось негодным.

Вооруженные силы Украины за последние четыре года получили в рамках международной технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы на сумму почти 247 млн долларов, сообщил заместитель министра обороны страны Олег Шевчук.

"В первую очередь это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV (Humvee) и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование", – рассказал Вешчук в интервью официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").

По его словам, также оказана международная консультативно-совещательная помощь. К примеру, стратегические иностранные советники принимали активное участие в разработке проектов важных документов оборонного планирования – таких, как стратегический оборонный бюллетень Украины и военная доктрина.

По словам Шевчука, помогают иностранные специалисты и в реформировании систем логистики и стандартизации украинских вооруженных сил. "Ожидаемый бюджет соответствующего трастового фонда НАТО составляет 4,1 млн евро. Страны-контрибуторы здесь – Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Турция и Чехия", – добавил замминистра обороны.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник выразил мнение, что многое из этой помощи было либо разворовано, либо утрачено, либо оказалось негодным.

"В качестве помощников выступают в основном американцы, они эту помощь ежегодно закладывают в свой бюджет. Первой поставкой стала автомобильная техника, и была информация, что это старая техника из Афганистана. Были также радары, станции контрбатарейной борьбы, но все это было потеряно в "котлах" в 2014 году еще, как говорится, в упаковке. Было стрелковое оружие, многие говорят о том, что у ВСУ есть и снайперские винтовки, а сейчас стоит вопрос о поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin. То есть вооружение потихоньку идет. Если брать общую сумму, то она небольшая, но существенная для Украины. Но дело в том, что поставляется не столько вооружение, сколько амуниция, обмундирование, продукты питания. Не секрет, что, например, после первого же поступления армейских пайков, они появились на рынке, а не в воинских частях. Был скандал. Но это уже не удивляет: если руководство страны ворует, то почему бы офицерам и прапорщикам не воровать? Американцы видят, что любая помощь будет на Украине разворована", – сказал Владимир Олейник.

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