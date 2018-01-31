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Мнение: если американцы пытают людей не в США, то это "совсем другое дело"

15:3431.01.2018
(обновлено: 15:35 31.01.2018)
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© AFP 2018 / US NAVY / Shane T. McCoyЗаключенные в тюрьме Гуантанамо, КубаЗаключенные в тюрьме Гуантанамо, Куба
© AFP 2018 / US NAVY / Shane T. McCoy
Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо. Эксперт Илья Кравченко поделился с радио Sputnik мнением о том, зачем это нужно американскому лидеру.

Дональд Трамп распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо, инициированную его предшественником Бараком Обамой. Об этом президент США заявил, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

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© Flickr / Marcin Wichary
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"Я только что подписал приказ, требующий от министра (обороны США Джеймса) Мэттиса пересмотреть нашу политику в области военных задержаний и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо", – сказал Трамп. 

"В прошлом мы бестолково отпускали сотни опасных террористов лишь для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, включая лидера ИГ* аль-Багдади", – напомнил Трамп.

Таким образом, он свернул инициированную его предшественником Бараком Обамой программу по закрытию созданной в 2002 году на военной базе США на Кубе для международных террористов тюрьмы. Ее закрытие было одним из обещаний Барака Обамы во время его предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

Трамп еще до победы на выборах заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США. 

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсаколе, Флорида. 8 декабря 2017
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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Ранее правозащитные организации и СМИ неоднократно сообщали о пытках, которым подвергались заключенные тюрьмы в Гуантанамо.  

На данный момент под стражей в этой тюрьме находится 41 человек.

Эксперт РИСИ Илья Кравченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что решение президента США сохранить тюрьму в Гуантанамо вписывается в общую логику его представлений об обеспечении безопасности страны.  

"Дальнейшие шаги Трампа будут направлены на обеспечение большей свободы действий для американских специальных служб, для военных, чтобы они решали свои задачи. А он поставил эти задачи в самом начале своего президентства – обеспечить безопасность границ Соединенных Штатов и полный контроль над теми, кто въезжает. Это все идет в одной канве с решением оставить тюрьму в Гуантанамо", – сказал Илья Кравченко. 

По его мнению, решение Дональда Трампа может свидетельствовать о том, что в Гуантанамо следователям будет предоставлена куда большая свобода действий, чем на территории США. 

"Американцы стараются максимально отдалиться от той проблемы, которая может возникнуть в правовом поле. Потому что если пытки (заключенных) будут происходить, например, на территории самих США, то это будет совсем иной уровень "информационного шума" – а Трампу этого не нужно. А если это будет за пределами территории США, пускай и на американской базе, то это совсем другое дело", – считает Илья Кравченко. 

*Террористическая организация, запрещенная в России

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